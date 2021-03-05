國中生夾30元滷味遭拒賣！老闆還原狀況「大逆轉」：我心死了

▲滷味攤老闆出面喊冤，還原狀況大逆轉。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台中一名網友前往某滷味攤買宵夜，看見一名國中生夾了30元的食材，被老闆以「有低消」為由拒絕，氣得將事件PO上網路，引起一陣熱議。對此，該間滷味攤的老闆出面喊冤，絕對沒有發生這種狀況，經營了20多年，如今卻被瘋狂洗負評，讓他感到相當「心死」。

這名網友在「爆怨公社」中貼文，他日前晚間9點多前往該家滷味攤，等待的過程中，有名國中生弟弟跑來買滷味，在攤位前駐足了許久，看完價目表，夾了約30元的食材。

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沒想到，老闆看見以後，以不悅的口氣說「弟弟你就只有這兩樣嗎？這樣我沒辦法賣」，要求多夾幾樣，否則湊不到低消。該名國中生囊中羞澀，翻了翻口袋裡的銅板，尷尬地說聲對不起，騎著腳踏車離開，辛酸的畫面讓網友氣炸。

▼滷味價目表上寫著「低消50元」，字跡看起來不像是最近寫上去的。（圖／《東森新聞》）



貼文在網路上引起熱議，也有不少網友前往評論、謾罵。對此，滷味攤老闆則出面喊冤，前兩天確實有名「大學生」來光顧，只有夾了30元的滷味，他立即告知，店內有低消，至少要夾到50元，對方也立刻補足。

至於網路上的「國中生買滷味」事件，老闆則斬釘截鐵地說，「絕對沒有」，店鋪經營許久，如今在網路上負評如潮，還有許多人來評價、謾罵，讓他相當「心死」。

此外，在老闆的滷味攤上，確實有寫著最低消費金額，至少要夾到50元，也是以相當醒目的方式在提醒顧客。老闆還說，若有客人點餐時，身上的錢帶不太夠，他也會立即表示「沒關係，以後再拿來」，而有沒有拿來，他也不會在意，這件事情可能是惡意中傷。

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