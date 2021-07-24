按摩師傅怕爆「727開放人與人連結」　底下一片酸：紅牌已被約滿

▲按摩店與美容美體業可營業了！（圖／記者林裕豐攝）

網搜小組／劉維榛報導

「7/27開始可以營業，沒打疫苗敢去上班嗎？」一名女按摩師傅透露，放了無薪假2個月，會館終於可在27日營業，但深思一番，原PO害怕沒打疫苗，加上要與客人近距離接觸，因此猶豫是否要回去上工。文章曝光後，網友回應，「有些紅牌按摩師下週二、三已經先被約滿了！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，本身在某養生館擔任按摩師傅，停業無薪假2個月，公司的補助款也還沒下來，如今7月26日將降為二級，等於7月27日會館可重新營業。

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聞言，讓原PO備感焦慮，「一開始看到可以恢復開業，很開心，隨之而來的是還沒打疫苗就要接觸客人的憂心。」原PO直言，即使客人有帶口罩，基本上按摩近距離接觸，「如果對方是確診者那絕對就是中獎！」

由於5月時，「葡萄家族」因母親節聚餐引發群聚，而最先確診的母女當天覺得身體不適，曾一起去鄰近鄉鎮由一位女業者刮痧，結果導致女業者也染疫。

原PO發抖直呼，雖然是純按摩，但是這麼近距離接觸客人的身體，「也算是一種人與人之間的連結吧」，如果自己中了只能自認倒楣，「但是家人呢...疫苗意願登記了，兩個禮拜完全沒音沒訊，現在看到四天後可以上班，真的只能說怕爆！」

▲按摩近距離接觸，原PO怕有染疫風險。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



文章曝光後，底下網友熱議，「客人暫時也不太敢上門吧！你怕，客人也會怕，相對的」、「美髮師不也是近距離服務？只能先做好防疫基本功」、「你打了疫苗，但按到確診的客人，你還是會中獎呀」、「有些紅牌按摩師下週二、三已經先被約滿了，既然要作這行，可得快點搶客才是，說實在啦，行行有風險，自己防護作好就好」、「得病不一定會死，沒賺錢一定會餓死，你有錢就等完全解封再去上班」。

▼降二級一圖秒懂！（圖／指揮中心提供）

