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「完全恢復經濟活動」必備條件曝！醫1張圖告訴你「口罩為何不解禁」

▲▼西門町今天迎來微解封後第一個週末夜，但迎來週末夜卻沒有迎來人潮車潮錢潮，偌大的街區冷冷清清，人潮稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央採取緩坡式降級，讓符合防疫指引的行業、場所能恢復活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心宣布7月27日至8月9日調降二級強化警戒措施，其中餐飲業開放內用讓不少人相當憂心。有前線醫師也以「疫情模擬預測」曲線圖分析，想要「完全恢復經濟活動」，前提是疫苗完成二劑普及率達75%，否則在此之前，公衛與經濟的拉鋸是必經過程，很多國家的人民也因此在「餓死、病死」間矛盾對決。

北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書提到，先前美國醫學會期刊《JAMA》曾模擬美國北卡洲疫情，研究指出，若歷經疫情高峰後，才開始施打疫苗，但6個月的施打率沒有達到25%以上，在這期間，NPI（非藥物介入措施）任一個警戒鬆懈，包括個人衛生措施、社交距離及場所關閉，「就會再引起一大波疫情」。

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姜冠宇指出，想要完全恢復經濟活動，「除非疫苗完成二劑的普及率可以達75%」，才有本錢來談。否則在此之前，公衛與經濟的拉鋸會不斷上演，已有許多國家的人民在餓死和病死做矛盾大對決。醫師強調，再來一波，「我們的老人和慢性病族群也命不久矣」，同時更增加了醫療照護成本，「那不是我們醫護辛苦，而是你最親愛的家人可能撐不住」。

▲▼疫情模擬預測曲線圖。（圖／姜冠宇醫師提供）

▲疫情模擬預測曲線圖。（圖／姜冠宇醫師提供）

姜冠宇分析，以英國經驗來看，第一劑以上接種率（AZ+mRNA）疫苗超過70%可以壓制疫情，但這是針對Alpha變異株，並不適用在Delta變種病毒的盛行區。另外，醫師貼出「疫情模擬預測」曲線圖提到，圖中以「6個月內2劑施打完」作為基準，以實線與虛線區分，實線為警戒措施持續進行，疫苗施打率就不太容易影響疫情。

姜冠宇說明，虛線的部分是警戒措施若未進行，疫情覆蓋率的覆蓋率及其保護力就成為影響疫情的一大關鍵。他指出，台灣若想開放經濟，目前狀態為淡藍色虛線，換言之，是在Q4季勉強可以拚上的，高效疫苗（90%）二劑施打達25%覆蓋率，加上部分公共衛生壓制，就算再來一波疫情，仍可以有效控制。

姜冠宇認為，真正阻絕一切傳播的是口罩、公衛措施與疫苗並行。他表示，疫苗未必能阻止傳染，但達到群體免疫，阻止各地變異又使人類防疫努力回到原點，是目前的最佳解方，同時也是全世界共同的挑戰。

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