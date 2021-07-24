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教師沒打疫苗要7天快篩　全教產：費用應由政府公費支出

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲北市國小教職員於台北市花博疫苗接種站施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，7月27日起至8月9日止降回二級，但要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期快篩。對此，全國教育產業總工會表示，快篩費用應由政府公費支出，不應轉嫁至基層老師身上。

據教育部昨公布的相關防疫指引，包含幼兒園需有8成以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園；幼兒園、兒童課照中心、補習班、社區大學、高中以下學校運動團隊、運動場館教練、高中暑期教學活動等工作人員，若未施打疫苗或接種未滿14天者，應提供3日內快篩　或PCR檢驗陰性證明，且每3至7天需再定期快篩。

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全教產指出，近日接獲來自於全國各地國高中教職員工的投訴，「國小教職員工已先施打疫苗，高國中教職員工未同步施打」且「雙北、基隆、新竹市、嘉義縣、台南的國高中教職員工，已排定自下週7月26日至7月30間進行施打，其他縣市卻至今沒消沒息」。

全教產指出，教師未施打疫苗或疫苗接種未達14天並非教師所願，而是CDC未一視同仁，所謂「不患寡而患不均」，中央未依照排定好的施打順序，配發疫苗至各縣市讓國高中教職員工可同步施打疫苗。

全教產接也說，所謂「須有3日內快篩或核酸檢驗陰性紀錄,且每3-7天定期快篩」之相關費用應由政府公費支出，而不應轉嫁至基層老師身上，以期暑期相關學生活動及開學復課準備得以順利進行，以免影響學生安全及受教權益。

全教產理事長林碩杰也說，為提高防疫強度，許多私人公司都把新冠肺炎快篩免費提供給員工，要確保員工服務客人前，都能有更健全的防疫保障，現在政府要求高中以下教師進行暑期教學活動，須配合進行快篩等檢驗，身為最大雇主的政府也應該免費提供，而非叫老師自費。
 

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