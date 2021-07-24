不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　還有5縣市待宣布

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市是否開放餐飲內用。（示意圖／記者李毓康攝）
記者林冠吟／整理報導
行政院23日宣布，全國三級警戒自27日起調降為二級警戒，不過外出仍須全程配戴口罩。對此《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。
禁內用地區：台北、新北
尚在研議地區：台中、宜蘭、台東
尚未宣布：澎湖、連江
台北市：維持三級警戒，禁止內用。
新北市：維持三級警戒，禁止內用。
基隆市：
1.餐飲全面開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
桃園市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
新竹縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.市場和夜市在符合防疫原則下開放內用。
新竹市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
苗栗縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，後續會再視情況調整。
台中市：尚在研議中
彰化縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.夜市、傳統市場等餐飲飲食，建議以外帶外送為主。
南投縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
雲林縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，以不共餐為原則，遵守防疫規範。
嘉義縣：
1.27日起餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
嘉義市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
台南市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.市場、夜市攤商、餐飲從業人員須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即時性食物需設置物遮罩。
3.夜市、市場開放內用，但仍禁止邊走邊吃、併桌；餐點以個人套餐或盒餐方式提供、不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜，鼓勵使用行動支付收款。
4.開放婚宴。
高雄市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，隔板需使用ㄇ形隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.夜市、市場等，原則上仍建議外帶。
3.暫緩婚宴。
屏東縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
宜蘭縣：尚在研議中
花蓮縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
台東縣：尚在研議中，24日上午10點公布。
金門縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。
2.縣府仍鼓勵「以外帶為主」，後續會再視情況滾動式調整。
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
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