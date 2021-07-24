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不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　還有5縣市待宣布

▲台南市長黃偉哲宣布，台南市夜市及餐飲業於7月13日起微解封仍禁止內用，經市府與夜市及餐飲業者進行討論，得出這項共同防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市是否開放餐飲內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林冠吟／整理報導

行政院23日宣布，全國三級警戒自27日起調降為二級警戒，不過外出仍須全程配戴口罩。對此《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。

禁內用地區台北新北

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尚在研議地區：台中、宜蘭、台東

尚未宣布：澎湖、連江

台北市：維持三級警戒，禁止內用

新北市：維持三級警戒，禁止內用

基隆市：

1.餐飲全面開放內，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

桃園市

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

新竹縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.市場和夜市在符合防疫原則下開放內用

新竹市

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

苗栗縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，後續會再視情況調整。

台中市：尚在研議中

彰化縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.夜市、傳統市場等餐飲飲食，建議以外帶外送為主。

南投縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

雲林縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，以不共餐為原則，遵守防疫規範。

嘉義縣

1.27日起餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

嘉義市

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

台南市

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.市場、夜市攤商、餐飲從業人員須落實兩罩口罩、面罩或眼罩，即時性食物需設置物遮罩

3.夜市、市場開放內用，但仍禁止邊走邊吃併桌；餐點以個人套餐盒餐方式提供、不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜，鼓勵使用行動支付收款。

4.開放婚宴。

高雄市

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，隔板需使用ㄇ形隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.夜市、市場等，原則上仍建議外帶。

3.暫緩婚宴

屏東縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

宜蘭縣尚在研議中

花蓮縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

台東縣：尚在研議中，24日上午10點公布。

金門縣

1.餐飲開放內用，但須採梅花座隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。

2.縣府仍鼓勵「以外帶為主」，後續會再視情況滾動式調整。

澎湖縣尚未宣布

連江縣尚未宣布

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