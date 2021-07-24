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LIVE／727降級「雙北仍禁內用」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內疫情趨緩，7月27日至8月9日將降回二級警戒，餐飲依規定可開放內用，但雙北仍宣布不開放，中央地方不同調，相關回應預料成為記者會上的焦點。另外，長照探視、托嬰中心等細項規範，指揮中心也將進一步說明。

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會，7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

▲7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

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指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。說明如下：

一、通案性原則：
1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。
2. 確實執行實聯制登記措施。
3. 保持社交安全距離。
4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。
6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會降級管制措施（圖／指揮中心提供）

▲0723流行疫情指揮中心記者會降級管制措施（圖／指揮中心提供）

二、婚宴、公祭可開放：
1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。
2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所：
1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。
2. 教育學習等場域：社區大學(開放受理秋季班報名，實體課程不開放)、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

指揮中心表示，在國人共同努力配合下，國內疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。

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