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北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府規劃的花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲23日指中央接管疫苗接種作業後，施打速度變慢，還爆料有疫苗放到快過期。對此，北市副市長蔡炳坤指出，每天都會提高接種覆蓋率，截至22日已達到36.3％為全台最高；另外，則是降低疫苗剩餘量，截至22日AZ剩餘量是10萬4560劑、莫德納是3萬5344劑。

蔡炳坤表示，北市疫苗接種，每天努力的2件事，一是提高接種覆蓋率，據統計，7月22日已達36.3%，全國最高；二是降低疫苗剩餘量，截至22日為止，剩餘AZ疫苗10萬4560劑、莫德納疫苗 是3萬5344劑。

蔡炳坤說，中央撥到台北市以及各大醫院的疫苗主要提供三種用途：一是中央預約系統接種，二是中央專案第二類及第七類人員接種，三是AZ與莫德納第二劑接種。衛生局充分掌握每一個批號的效期，特別是莫德納疫苗有解凍後30天效期，必須再到貨28天內接種完畢。

台北市醫療院所眾多，中央專案也相對的比較多，所以衛生局同仁每天在群組上提醒各醫療院所疫苗的效期，也分別到各大醫院盤點疫苗接種的情況，及時收回、調配使用，到目前為止，所有疫苗都在效期內接種，請大家放心。

蔡炳坤強調，市長對於「有疫苗就儘快接種，減少剩餘量。絕不能讓任何一劑疫苗過期」的要求甚嚴，每一次在指揮中心會議中都緊盯著疫苗接種的情況，所以台北市的疫苗接種覆蓋率全國最高。

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