彰化開放餐飲內用！名店阿璋肉丸仍維持外帶　貓鼠麵也說話了

記者唐詠絮／彰化報導

中央公布自7月27日起「降級」，開放餐飲業者可以內用，但仍要遵「實聯制+隔板+梅花座」規定，彰化市知名肉圓、爌肉及麵食等不少店家，還沒有意願想要開放，業者坦言，即使加裝了隔板還是會有風險，萬一又被列足跡，除了大清消，還得歇業14天自主管理，這真的划不來，還不如等到真正解封才開放。

▲彰化知名小吃店阿璋肉圓。（圖／記者唐詠絮攝）

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彰化知名阿璋肉圓，今天早上已經排了不少等著外帶的民眾，業者忙進忙出，內用餐廳內的桌椅早在三級警戒後已經全部收起來，業者指出，雖然早在之前就已經啟用梅花座，但在這波疫情後，仍有不少風險，現在還不急著開放內用。

也有民眾指出，現在擔心的是社區內還有隱藏無症狀確診者，如果內用萬一染疫，全家都要隔離，工作也必須暫停，還是外帶食物回家食用安全。

▲彰化百年老店貓鼠麵。（圖／記者唐詠絮攝）

另外百年貓鼠麵業者指出，彰化市之前停水已經衝擊到生意，現在又受到疫情影響，慘澹經營下，人流只剩下不到2成，現在心情就像洗三溫暖，一方面高興3天後即將降級，擔憂的是，疫苗覆蓋率現在還達不到70%，貿然開放內用，還是有很高的風險，因此還是維持外帶比較安全。

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