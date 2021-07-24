研究：AZ有效預防Delta重症！　打1劑降低「近90%」住院死亡率

▲加拿大研究發現，AZ疫苗能夠防止近9成Delta患者住院或死亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

Delta病毒目前已成全球最主要變異毒株，也讓多國爆發最新一波疫情。加拿大多倫多大學研究指出，AZ單劑疫苗能夠預防約7成Delta有症狀病例，並且防止近9成患者病情惡化至住院或死亡。此論文目前被發表在醫學出版物網站medRxiv，尚未經過同儕審查。

研究團隊分析安大略省（Ontario）2020年12月至2021年5月、近7萬名16歲以上患者的接種情況後發現，第1劑AZ能夠防止88%病例發展出嚴重後果，也就是住院或死亡；與之相比，第1劑輝瑞/BNT的效力約為78%，第1劑莫德納的效力為96%。此外，每10名AZ接種者中，僅3人感染Delta病毒，且此款疫苗對Beta病毒、Gamma病毒也「高度有效」。

《太陽報》、《福斯新聞》報導，研究團隊建議，疫苗有限地區可考慮延遲施打第2劑，而先提升「至少注射1劑疫苗」的人口比例。但他們也強調，為了達到最高程度防護力，民眾還是必須注射第2劑疫苗。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）於23日發布聲明，贊同此研究成果。副總裁潘家洛斯爵士（Sir Mene Pangalos）表示，「不同的變種病毒正在威脅人類擺脫疫情之路，這個真實世界中的證據顯示，疫苗對於最嚴重形式的疾病也提供高度保護，即使只注射1劑也是如此」。

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