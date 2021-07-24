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英國出現新變種！　B.1.621病毒株「來自哥倫比亞」已擴散26國

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒產生許多變異，哥倫比亞發現的「B.1.621」變異株近日引發關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國公共衛生部（PHE）23日宣布發現新變種病毒，也就是「B.1.621」變異株，目前16位公民篩檢陽性，公衛單位已經展開調查。哥倫比亞今年1月通報全球首起B.1.621確診，被視為此變種病毒的可能發源地，此後美國、西班牙、荷蘭、日本與印度等國也陸續通報，目前26國出現病例。

英國公共衛生部說明，國內16起病例中，10例發生在倫敦，6例為20多歲年輕人，2人完整接種疫苗，目前無人病逝，另外6起疑似病例正在接受分析。該機構指出，大多數患者都有海外旅遊史，因此「B.1.621」尚無社區傳播跡象，也沒有證據顯示比Delta病毒更致命，或會降低疫苗防護力，但仍有「突變的擔憂」。

《富比士》、《每日郵報》報導，檢測結果顯示，「B.1.621」變異株攜帶N501Y突變，也就是Alpha病毒傳染力提升的可能原因；另也含有E484K突變，也就是Beta病毒能夠部份逃脫疫苗作用的潛在關鍵。

英國公衛官員已經展開額外接觸者追蹤，若必要將實施針對性篩檢，遏止最新變異株蔓延。此外，各大實驗室也正在進行更多檢測，以利更深入了解「B.1.621」毒株。

根據世界衛生組織（WHO）、全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料，全球一共26國出現「B.1.621」變異株，且6、7月通報國家數量越來越多，目前近一半病例發生在美國。

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