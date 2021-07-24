快成黑歷史！日本人希望沒東奧「早被疫情毀了」爆共鳴：真的衰

▲東京奧運開幕。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運23日開幕，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他跟九州朋友閒聊時，好奇問對方有沒有關心這次奧運。沒想到友人不僅不關心，還要趁機出去玩。一問之下，才知道因為新冠肺炎的影響，一堆人早就找理由跳船，「日本人的本心是，如果可以選擇，是希望沒有這次的東京五輪……」

這位網友發文問卦「日本人：奧運開幕我只用了五分之一能力」，說他聽到對方不關心奧運，相當驚訝「這不是日本舉國專注的大事嗎？」九州友人卻嘆氣「東京五輪早就被新冠肺炎毀了」，更反問原PO「看看今天的開幕，會是日本真正認真起來的樣子嗎？」

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九州友人指出，只要看看5年前里約奧運閉幕時「東京的5分鐘」，就知道這次開幕可以說是隨便敷衍了事。對方也說，先前很多負責奧運視覺的人都跳船了，像是開幕總監椎名林檎就消失；原本的奧運主席前總理森喜朗，跟另一位舞台總監，則是以對女性做出不當發言為由跳船了。

▲東奧開幕傳遞聖火。（圖／路透）

另外，聖火傳遞的部分，也是許多名人辭退，甚至到開幕前，還爆了音樂設計的黑歷史，「根本就是一堆人在找理由跳船」。而且開幕式只有天皇出席，盛事卻不見皇后，「連國內的贊助大手企業如豐田、日立都自主把廣告撤下」，可以說日本人其實希望沒有這次的東京五輪。

「這註定是一個被詛咒的奧運，要不是不辦要給國際奧會鉅額賠償金，而且也不能延期了」，不然以現在第六波感染大爆發，外加出現印度株感染，日本人心裡都清楚，不要辦才是最好的。友人最後也直嘆，看到東京奧運被嘲笑的景象真的很無奈，「還不是新冠肺炎害的，不然能力全開的日本，真正的開幕式黑科技只會嚇死你，而不是現在幾乎要變成黑歷史了。」

貼文一出，網友也頗有感，「日本可以用的世界級IP超多，一個都沒有出來，真的很可惜……不過表演還算不差啦！日本就算敷衍，藝術成分還是滿點」、「日本這次真的可惜，文化大國很多神級IP結果都沒發揮」、「可以理解，日本真的好衰」、「如果不是不辦要賠錢，日本也不想辦吧」、「真的想看沒疫情的全力日本開場。」