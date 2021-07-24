莫德納獲歐盟批准「供12至17歲接種」　第2款未成年人可用疫苗

▲ 莫德納疫苗在歐洲可為青少年施打。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟藥品監管機構23日批准將美國生技大廠莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗用於12至17歲青少年，使莫德納成為繼輝瑞/BNT以後，歐洲第二款未成年人可施打的疫苗，接種方式與成年人相同，分2劑注射並間隔4周。

《法新社》報導，歐洲藥品管理局（EMA）針對3732名12至17歲青少年接種莫德納疫苗的效果進行研究，結果顯示，青少年產生的抗體反應與18至25歲年輕人相似。常見副作用也與成年人類似，包括注射部位腫脹疼痛、疲勞、頭痛、肌肉及關節疼痛、淋巴結腫大、發冷、噁心、嘔吐與發燒，症狀大多輕微或中度，幾天內就會改善。

EMA提到，由於參與研究的兒童及青少年人數有限，實驗很難發現新的罕見副作用，也無法估計已知副作用的風險，例如心肌炎或心包炎，但莫德納疫苗在成年族群中展現的整體安全性在青少年實驗中也得到驗證，顯示對12至17歲族群的益處大於風險，尤其是患有增加新冠重症風險之疾病的兒童。

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