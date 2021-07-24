快訊／高雄、台南開放餐飲內用！夜市市場建議外帶　婚宴暫緩

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺、林悅／連線報導

行政院23日宣布，27日疫情警戒降回二級。高雄市長陳其邁24日主持二級警戒管制作為記者會，解封原則仍以「積極管理、有效開放」為原則，關於民眾迫切關心的餐廳是否開放內用，他也宣布，夜市、市場等，原則上建議外帶。內用仍有規定，隔板需用3面式ㄇ字型隔板，並保持距離1.5公尺，婚宴部分則建議暫緩，另台南也決議開放餐飲內用。

▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

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台南市長黃偉哲24日上午宣布，依循中央指引7月27日起餐飲業開放內用，餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域仍須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為。

黃偉哲市長指出，市場、夜市攤商、餐飲從業人員須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩）即時性食物需設置物遮罩，夜市及市場開放內用，但仍禁止邊走邊吃。用餐區須採梅花座，且設置隔板，桌與桌間距至少需有1.5公尺距離，同時禁止併桌。餐點以個人套餐或盒餐方式提供、不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜。並鼓勵使用行動支付收款。

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