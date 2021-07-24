　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄、台南開放餐飲內用！夜市市場建議外帶　婚宴暫緩

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺、林悅／連線報導

行政院23日宣布，27日疫情警戒降回二級。高雄市長陳其邁24日主持二級警戒管制作為記者會，解封原則仍以「積極管理、有效開放」為原則，關於民眾迫切關心的餐廳是否開放內用，他也宣布，夜市、市場等，原則上建議外帶。內用仍有規定，隔板需用3面式ㄇ字型隔板，並保持距離1.5公尺，婚宴部分則建議暫緩，另台南也決議開放餐飲內用。

▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄有條件開放餐廳內用，婚宴部份建議暫緩。（圖／高雄市政府）

台南市長黃偉哲24日上午宣布，依循中央指引7月27日起餐飲業開放內用，餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域仍須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為。

黃偉哲市長指出，市場、夜市攤商、餐飲從業人員須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩）即時性食物需設置物遮罩，夜市及市場開放內用，但仍禁止邊走邊吃。用餐區須採梅花座，且設置隔板，桌與桌間距至少需有1.5公尺距離，同時禁止併桌。餐點以個人套餐或盒餐方式提供、不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜。並鼓勵使用行動支付收款。

 女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／醫師打破高雄21天零確診！已打2劑疫苗　　住北部友家染疫

快訊／一張圖秒懂！他如何打破高雄21天0確診　買快篩劑自揪踩雷

快訊／恐怖Ct值13！高雄男搭高鐵北部遊3天染疫　138人PCR結果曝

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

花美男多人運動「69連結」口愛防疫　手腳冒紅疹：你中了

我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

ET快訊
外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細
快訊／「柔道型男」楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強
福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」　就是不提台灣！被踢出球評陣
友嗨：爸媽都打疫苗了！　藍心湄「細看英文」尷尬問：要告訴她嗎
快訊／桌球混雙林鄭配太強勢　4比0宰印度組合晉8強
快訊／再傳捷報！驚奇柔道女將林真豪　「最後16秒終結對手」闖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　還有5縣市待宣布

快訊／烟花大雨來襲！苗栗南庄鄉下午停班停課

快成黑歷史！日本人希望沒東奧「早被疫情毀了」爆共鳴：真的衰

不斷更新／烟花雨彈強襲　全國停班課一次看

烟花還沒走遠！2小時內「北台還是有大雨」　氣象局曝雨停時間點

「完全恢復經濟活動」必備條件曝！醫1張圖告訴你「口罩為何不解禁」

曾3次以「Taiwan」為隊名參加奧運！進場舉「青天白日滿地紅」國旗

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　還有5縣市待宣布

快訊／烟花大雨來襲！苗栗南庄鄉下午停班停課

快成黑歷史！日本人希望沒東奧「早被疫情毀了」爆共鳴：真的衰

不斷更新／烟花雨彈強襲　全國停班課一次看

烟花還沒走遠！2小時內「北台還是有大雨」　氣象局曝雨停時間點

「完全恢復經濟活動」必備條件曝！醫1張圖告訴你「口罩為何不解禁」

曾3次以「Taiwan」為隊名參加奧運！進場舉「青天白日滿地紅」國旗

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

驚奇林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

媽我回來了！黑白汪「穿長長雨靴」出現　跟上衣同系列超呆萌

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細看傻了

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

即／高雄、台南開放餐飲內用

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

颱風遠離中！11:30解除海警

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

「727降二級」醫點名最勇敢的措施：想到都會頭皮發麻

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

「烟花」雨彈狂炸北台灣　致災降雨到8月

更多熱門

相關新聞

六都只剩台中！市民敲碗餐廳內用　盧秀燕未鬆口

六都只剩台中！市民敲碗餐廳內用　盧秀燕未鬆口

中央宣布降2級，外界關心是否開放餐飲內用，台中市長盧秀燕24日表示，盡管昨日連六天加零，但能否維持是很重要觀察指標，加上目前有部分縣市仍禁止內用，勿讓市民安心生活，市府仍需審慎評估。

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

高雄女躺馬路想碰瓷？失業又丟了免費飯票

高雄女躺馬路想碰瓷？失業又丟了免費飯票

即／晚14天！高雄健身房終於可開放　

即／晚14天！高雄健身房終於可開放　

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁降級微解封

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面