1托育人員照顧4名嬰幼兒！托嬰中心、居家保母「收托指引」來了

▲托嬰中心最新管理指引出爐 。（圖／記者陳家豪攝）

記者蕭筠／台北報導

全台3級防疫警戒將自7月27日起至8月9日調降至2級，各部會得依指揮中心所發布通案性原則另訂指引，其中，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班也適度開放。針對托嬰、托育部分，衛福部今（24）日也公布最新管理指引及注意事項，各縣市政府凡符合相關防疫管理指引下，即可開放托嬰中心（含托育家園）及居家保母收托。

衛福部表示，依據「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，托嬰中心恢復收托前，應依指引完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理查檢表」之事項，報地方政府備查；另應有80％以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR檢驗陰性證明，並配合於疫情警戒第2級（含）以上期間，每週進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。

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托嬰中心恢復收托後應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，管制訪客人數；另建立分艙分流照顧機制，建議服務降載，並採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離，空間不足時，可用隔板等防護措施替代。

另，托嬰中心如有發生疑似或確診病例，應通報社會局（處），並配合後續應變處置。出現確診病例時應至少停托3日，進行環境清消作業，且經地方社（衛）政主管機關同意後方可恢復服務；機構內1班有1人確診，該班停托14日；機構內2人以上確診，機構停托14日。

衛福部表示，居家保母依法每人至多收托4名兒童，群聚風險相較托嬰中心為低，為讓居家保母提供服務時強化防疫作為，已研擬完成「居家式托育服務（保母）因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，參考托嬰中心防疫指引內容，擬具適用於居家保母的自主防疫管理措施、環境衛生空間規劃、疑似及確診病例應變處置等注意事項，提供居家保母防疫參據。

▲▼托嬰中心指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼托嬰中心指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼托嬰中心指引。（圖／指揮中心提供）