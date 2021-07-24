美跨黨派參議員提「台灣夥伴關係法」！呼籲國民兵提升台灣後備戰力

▲美國民主黨籍參議員達克沃斯6月旋風抵台，獲總統蔡英文接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

台海局勢近期已成為國際社會關注的焦點，美媒《華爾街日報》於美東時間22日在以「加強台灣抵抗能力」為題的社論中指出，設法提高北京當局的侵台成本，是阻止中國透過軍事力量侵台的最佳方法，透過提升台灣軍隊擁有自保的能力，為最壞情況做準備。為此，美國多位跨黨派國會議員呼籲，應提升台灣動員後備部隊能力。

社論提到，民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、共和黨籍聯邦參議員康寧（John Cornyn）等多名跨黨派議員20日在參議院共同提出「台灣夥伴關係法」（Taiwan Partnership Act），其內容支持美國國民兵與台灣當地的軍隊建立合作夥伴關係，增強雙方在語言、教育、演訓上的交流，並鼓勵五角大廈研究雙方如何協調合作，從而提升台灣的後備動員戰力。

該法主旨呼籲，美國國民兵應與台灣成立夥伴顧問計畫，協助台灣訓練一支在危機發生時能夠迅速動員的防衛部隊，同時增進美台高級防衛官員與將領之間的往來，改善台灣後備武力部隊。

對於台灣在國際戰略位置上的定位，達克沃斯表示，「台灣是美國在印太地區的重要戰略夥伴」；而康寧則在書面中表示，「該項法案將確保當台灣當局的自治受到外部威脅時，國民兵可以採取行動協助台灣。」

社論分析，若台灣擁有一支組織能力強、裝備精良的後備武力部隊，即便北京當局派出解放軍的兩棲部隊、傘兵等從台灣登陸，也可以充分為台灣爭取等候美軍或其他盟軍部隊抵台支援的時間，而美國國民兵也可訓練台灣後備武力因應突發事件的能力。

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