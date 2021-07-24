　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

▲▼ 中國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部23日宣布，制裁7個美方人員和實體。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部23日晚間宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。

據中國外交部官網發布，遭到制裁的美國人包括前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國民主黨國際事務協會（NED）金度允、美國國際共和研究所（IRI）在港授權代表亞當．金、人權觀察組織中國部主任理查森（Sophie Richardson）等6人

在美港人成立的香港民主委員會（HKDC），則被列入制裁實體。

中國外交部發言人稱，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人並稱，中方再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。「任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力」。

美國16日首度發布香港「商業警示」並宣布制裁中國駐香港聯絡辦公室7名副主任。

中國全國人民代表大會常務委員會第29次會議6月10日通過「反外國制裁法」後，這是中國首度動用該法進行反制裁。

ET快訊
奧運壓軸進場！日代表「最萌身高差51cm」　史上第一掌旗官是
越南通報首例「台灣人染疫身亡」
奧運首次空場竟有滿場幻覺　網驚呼「神預言」釣出他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀…中國隊也被切掉　網氣炸

鄭州暴雨「9女地鐵罹難」！OL指揮乘客自救　卻永遠留在車廂

出差鄭州碰上暴雨！上海男困地鐵車廂…眼睜睜看同事被水沖走

暴雨中沿路拍窗「勸逃命」…20分鐘後洪水滅頂　網封他城市英雄

中國水球女隊長爆紅！23歲大眼妹「辣照瘋傳」　東奧曝光驚呆網友

鄭州停水停電又斷網！「支付寶失效」民眾沒現金…出現以物易物

鄭州洪災56死！女駕駛經過地下道「被沖走」…還原驚悚瞬間

美參議院軍事委員通過涉台法案　國台辦：台獨是絕路

湖北十堰市場氣爆「26死138傷」　陸革職34名官員

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

李秀滿送1億豪宅！同居小17歲女記者　驚爆她是aespa成員Giselle的阿姨！

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀…中國隊也被切掉　網氣炸

鄭州暴雨「9女地鐵罹難」！OL指揮乘客自救　卻永遠留在車廂

出差鄭州碰上暴雨！上海男困地鐵車廂…眼睜睜看同事被水沖走

暴雨中沿路拍窗「勸逃命」…20分鐘後洪水滅頂　網封他城市英雄

中國水球女隊長爆紅！23歲大眼妹「辣照瘋傳」　東奧曝光驚呆網友

鄭州停水停電又斷網！「支付寶失效」民眾沒現金…出現以物易物

鄭州洪災56死！女駕駛經過地下道「被沖走」…還原驚悚瞬間

美參議院軍事委員通過涉台法案　國台辦：台獨是絕路

湖北十堰市場氣爆「26死138傷」　陸革職34名官員

「東奧最年輕選手」12歲桌球女將　披敘利亞戰袍出征

新冠病毒可怕後遺症！感染開隙縫侵略大腦　醫：恐致「早發失智」

中華最YOUNG丁華恬亮相東奧開幕　特別做這件事大讚「不虛此行」

日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

台將出賽東奧運彩開盤　射箭女團賠率看好拚南韓

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

南韓裔澳洲公民助北韓賣武器　傳有「台籍男子」牽線

與哥哥張進德一起當悍將！張育成樂開懷「我們是悍將」

證券交易所晚間公告：當沖熱門股長榮「違約交割」逾4615萬

流傳鬼門「提早」開了！　命理師提醒：4生肖要注意劫數

間諜烏龜是你！貪吃鱷搶烏龜晚餐 占投食第一排...網笑：不愧是餓魚

大陸熱門新聞

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

陸斷網支付寶失效　出現以物易物

雨中拍窗勸逃　預判20分洪水滅頂

鄭州洪災56死！女駕駛經過地下道被沖走

出差困鄭州地鐵車廂！他看同事被水沖走

中國首度動用反外國制裁法　制裁美國7人員

質疑美軍輸台氣象武器！中國導演：不交代清楚就算宣戰

才買1個月　男崩潰跑車玻璃被踩碎

鼻酸！媽媽臨終前雙手仍高舉著3月寶寶

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

鄭州地鐵淹沒多人慘死！員工爆領導堅持營運

更多熱門

相關新聞

衰男「連續7天」被同隻灰熊攻擊　幸運獲救

衰男「連續7天」被同隻灰熊攻擊　幸運獲救

美國阿拉斯加發生罕見的動物襲擊事件，一名男子在距離諾姆市（Nome）約64公里遠的一處偏遠採礦營地，連續一周遭到同一隻灰熊攻擊，每天晚上灰熊都會闖進他藏身的鐵皮屋，導致他徹夜不敢闔眼，由於手機訊號不通，經過多日後，美國海岸防衛隊直升機隊員碰巧發現鐵皮屋上的SOS信號，這才發現遇襲男子。

林鄭月娥：香港國安法比西方更克制

林鄭月娥：香港國安法比西方更克制

病毒複製量多1千倍　美CDC：Delta傳染性最強

病毒複製量多1千倍　美CDC：Delta傳染性最強

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

少女玩彈弓椅「白色物」直射臉上

少女玩彈弓椅「白色物」直射臉上

關鍵字：

粵港澳要聞制裁反外國制裁法北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

NHK主播：台湾です！網友超感動

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面