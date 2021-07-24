中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

▲中國外交部23日宣布，制裁7個美方人員和實體。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部23日晚間宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。

據中國外交部官網發布，遭到制裁的美國人包括前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國民主黨國際事務協會（NED）金度允、美國國際共和研究所（IRI）在港授權代表亞當．金、人權觀察組織中國部主任理查森（Sophie Richardson）等6人

在美港人成立的香港民主委員會（HKDC），則被列入制裁實體。

中國外交部發言人稱，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人並稱，中方再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。「任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力」。

美國16日首度發布香港「商業警示」並宣布制裁中國駐香港聯絡辦公室7名副主任。

中國全國人民代表大會常務委員會第29次會議6月10日通過「反外國制裁法」後，這是中國首度動用該法進行反制裁。