美醫療機構爆「超級細菌」傳播　CDC證實！「無藥可治」已3死

▲ 美國CDC實驗室培養皿中培養的一枚念珠菌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒持續肆虐之際，美國疾病管制與預防中心（CDC）22日公布的報告指出，證據顯示一種無法治療的真菌正在醫療機構內蔓延。華府一家療養院及德州達拉斯二家醫院都通報超級細菌（superbug）爆發，少數患者出現侵入性黴菌感染，三種主要藥物都起不了作用。

《福斯新聞》報導，CDC專家萊曼（Meghan Lyman）說明，「這確實是我們第一次看見抗藥性聚集病例」，患者似乎相互感染。

真菌又稱念珠菌，為一種有害酵母形式，被認為對醫院及療養院內嚴重疾病患者相當危險，進入血液、心臟或大腦時最為致命，若透過患者接觸或在受汙染的表面傳播，就會在醫療機構引爆疫情。

衛生官員發現常用藥物對真菌感染幾乎無效後，多年來持續對這種超級細菌發出警告。紐約2019年曾出現3起個案，也對被視為最後防線的抗黴菌藥物棘白菌素（Echinocandins）有抗藥性。並無證據表明感染在當時的患者之間相互傳播，而科學家得出的結論顯示，抗藥性是在治療過程中產生。

CDC針對近來的新病例判斷，真菌感染確實出現傳播。華府一家專門收治重症患者的療養院出現101起耳念珠菌個案，其中3例對三種抗真菌藥物都有抗藥性。達拉斯二家醫院的22人感染群中，則有2例出現抗藥性。上述病例發生在1月至4月間，5人中3人死亡，包括1起華府個案及2起達拉斯個案。

萊曼指出，二地持續爆發病例，4月以來又出現新個案，數字目前不詳。研究人員查看醫療紀錄後發現，這些患者過去都不曾使用抗真菌藥物。衛生官員指出，這代表感染會在人與人間傳播。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

料理之王人氣主廚推薦調理包超值組，18包特價990元