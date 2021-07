▲阿拉斯加一名男子與灰熊獨自纏鬥整整一周,最後被美軍直升機人員發現才得以獲救。(圖/取自美國海岸防衛隊United States Coast Guard,USCG)

記者張寧倢/編譯

美國阿拉斯加發生罕見的動物襲擊事件,一名男子在距離諾姆市(Nome)約64公里遠的一處偏遠採礦營地,連續一周遭到同一隻灰熊攻擊,每天晚上灰熊都會闖進他藏身的鐵皮屋,導致他徹夜不敢闔眼,由於手機訊號不通,經過多日後,美國海岸防衛隊直升機隊員碰巧發現鐵皮屋上的SOS標誌,這才發現遇襲男子。

▲男子在鐵皮小屋的屋頂上刻畫求救標誌,而小屋的入口已經被破壞。(圖/取自美國海岸防衛隊United States Coast Guard,USCG)

綜合《紐約時報》與美國海岸防衛隊(USCG)新聞資料指出,USCG科迪亞克空軍基地直升機隊員16日從科策布(Kotzebue)飛往諾姆途中,注意到錫製棚屋的屋頂上寫著SOS與救命(help me),於是在上空稍作盤旋,不久,副駕駛哈馬克(Hammac)喊道,「嘿!下面有人在揮手。」指揮官卡巴傑爾(Carbajal)表示,如果是同時揮舞2隻手,通常是遇險求救的信號,而男子正是揮舞著2隻手。

報導指出,這名年紀約50多歲或60初頭的男子獲救後表示,自己遭到灰熊襲擊,還被熊拖到河裡,而且這隻灰熊連續一個星期,每天晚上都會來到他藏身的鐵皮小屋,他只能死命抵擋住頑強的灰熊攻擊,更導致他多日不敢闔眼。報導稱,由於地處偏遠,手機根本沒有訊號,雖然男子有一把手槍,但是多日以來,子彈幾乎耗盡,只剩最後2發。

哈馬克受訪表示,他當時看到男子跌跌撞撞走出鐵皮屋,因為他轉調到阿拉斯加2周以來,從未在荒郊野外遇到人,男子腳上有包紮痕跡,「他走路有點費力,當我們靠近時,他跪在地上揮舞著白旗,看起來肯定是已經在那裡待上一段時日了。」卡巴傑爾說,機組人員是為了避開雲層才偏離航線約1.6公里飛行,「如果我們走另一個河谷,我們就會完全錯過他。」

據報導,灰熊在附近地區很常見,尤其是現在這個季節,但多次遇到同一隻熊襲擊則是相當罕見的狀況。

