紀念殉職2位老師！花蓮箭瑛新橋通車　合十橋塔象徵守護精神

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及鳳林鎮長蕭文龍一同視察新橋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋改建工程完工，縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁及鳳林鎮長蕭文龍在通車前往視察。徐榛蔚表示，鳳林鎮箭瑛大橋改建工程獲得《2020國家卓越建設獎》最佳規劃設計類金質獎、第十四屆優良工程金安獎肯定，未來通車後將提供在地居民及遊客更便捷安全的交通空間。

箭瑛大橋設計為雙塔結構的脊背橋，雙手合十的橋塔造型，象徵張箭、鄧玉瑛兩位老師持續守護著通行的民眾，並且利用舊橋打造紀念廊道，更能連結歷史發展紋理，未來結合箭瑛公園及自行車道路網，將成為地方觀光新亮點。

箭瑛大橋是鳳林鎮山興里與市區間的重要連絡橋梁，原僅為一座用竹子搭建的便橋，民國66年間，黛納颱風來襲，便橋遭暴漲之溪水沖毀，山興國小教師張箭、鄧玉瑛為協助學童到校上課，冒險以手牽手方式接應學童渡河，但因洪流湍急，加上泥沙影響，二位教師不幸溺斃，為紀念兩位教師的英勇作為，以及避免此類憾事再次發生，時任行政院長的先總統蔣經國先生下令立刻籌措經費興建鋼筋混凝土橋梁，並取2位老師名字的箭、瑛，命名為「箭瑛大橋」。

箭瑛大橋因結構老舊破損，橋面寬度不足、會車不易，且橋長及梁底高度均不符花蓮溪治理計畫而辦理改建。因經費龐大，經花蓮縣政府前縣長傅崐萁多年爭取下，終於在時任立法委員的徐榛蔚縣長於立法院質詢並邀集國發會及經濟部水利署等機關現場勘查後，獲花東基金及水利署預算補助改建經費。

▲箭瑛大橋新橋長960公尺、橋面寬9公尺之橋梁，為雙塔結構的脊背橋，雙手合十的橋塔造型。

鳳林鎮箭瑛大橋改建工程由花蓮縣政府建設處發包施工，設計、監造單位為揚盛工程顧問股份有限公司，承攬廠商為利德工程股份有限公司，契約金額4.2億元，2019年3月開工，預計2021年7月完工。

▲利用舊橋打造紀念廊道。

因經濟部水利署第九河川局「鳳林堤段防災減災工程」已完工，目前箭瑛大橋左岸橋台凸出堤肩483公尺（垂距390公尺），為確保河防及橋梁安全，避免將來箭瑛大橋孤懸於河道中央，且考量箭瑛大橋對地方人文教育之重要性，故將箭瑛大橋改建為橋長960公尺、橋面寬9公尺之橋梁，並在未影響河防安全下，於現行東側橋頭保留舊橋兩跨，以紀念兩位教師之英勇作為。



箭瑛大橋位於花蓮縣花46線鄉道上，肩負連接省道台9線及縣道193線之功能，目前騎乘自行車之風氣蔚為風行，在台9線自行車專用道及自行車熱門路線193線之串連下，將可帶動當地觀光發展，同時若箭瑛大橋改建完成後，可使橋面拓寬以提升用路人安全，將可有效改善當地觀光環境並提升觀光品質，對未來鳳林鎮地方交通、經濟及文化之發展極具助益。

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