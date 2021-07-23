高中人氣班導被爆逼女學生「連結」　教室+頂樓+逃生梯都成戰場

▲新竹一名高中老師被爆料，強逼女學生與他發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名高人氣的劉姓高中教師遭爆料與女學生(化名小美)過從甚密，直到畢業後小美才在網路直播，揭露劉姓教師假借班導師輔導名義，與她多次在學校發生關係，讓同學嚇了一大跳。為了防止其他學生受害，目前案件已通報校方，國教署負責性平案件的朱姓承辦人表示，一般性平案會由校方召開性平會，調查完畢後才會將結果呈報上國教署，而本案目前還未收到，可能是因為調查還沒告一段落，但若爆料屬實，將依情節做出相對處分。

已經畢業四年的小美日前在IG大爆料，直指自己曾遭高中劉姓班導強逼發生不倫，還發生性關係，小美更以限時動態、第三人稱的方式寫下自己的經歷，其中提到自己在高二時懷了學長的孩子，因為不得已拿掉孩子還接受學校心理輔導，劉姓班導就是那時候接手班導工作的，某次以有事要談為由，約她在輔導室見面，接著竟用「如果妳不答應，我就告訴大家說妳拿掉孩子」的方式逼她就範。

兩人之後多次在學校的教室、頂樓、逃生梯發生性關係，甚至連畢業旅行也差一點闖關成功。直到上了高三，小美交了男友後逐漸疏遠劉師，也因當上車長，常藉故去教務處找車管組長「爺爺」，才漸漸脫離魔掌。

班上同學回想起當在校情形說，劉姓教師和女同學關係很好，經常有摸頭、摟肩等肢體接觸，大家都不以為意，直到直播事件發生後，才慢慢覺得一切怪怪的，只是當時太年輕，對於男女、師生間分際並不是分辨得那麼精準。

同學還爆料劉師濫用特權替小美請假，但實際上卻是兩人去幽會，某次還被一名身障同學撞破，卻因為身障同學無法完整表達經過，兩人才順利逃過一劫，事後劉師還安撫大家「只是教室遭小偷」，並規定學生若在外上課突然要回教室前，一定要先打電話給他，現在發生直播事件後，大家才恍然大悟「原來是這麼回事」。

校方表示，接獲案件後，上周五（16日）已成立性平會組成調查小組，並找來當事人展開調查，不過由於事發4年，當時的學生現在已經大學畢業了，因此校方須要找校外的專家來一起調查，只是遇到疫情期間，過程較波折，不過在調查期間，學校已暫時將劉姓教師停聘，待調查報告出爐後，會依法由調查小組專業建議懲處該師。

國教署負責承辦相關業務的朱姓負責人接受記者詢問時表示，一般性平案件的處理程序是由校方召開性平會，啟動調查後，直到調查終結，有報告後才會通報國教署，目前本案國教署尚未收到通報，可能代表案件正在進行中，還沒有最終報告；承辦人也表示，若屬實，也會依情節決定懲處，如有性侵事實就會解聘、終身不得擔任教師，就算是合意、誘姦等，也會有相關懲處規範可遵循。

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