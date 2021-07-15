屏東提前為教師打疫苗引風波　潘孟安致歉：責任我扛

▲施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，15日率先為高中以下教師施打，不料引起其他縣市教師反彈及全國教育產業總工會質疑，縣長潘孟安中午說明原因並表示「歹勢」。他表示，14日收到撥還屏東的疫苗，因為要在新制實施前快速打完，臨時決定讓已經完成造冊的教師先打，沒想到釀成風波，「我扛所有責任，請大家不要再錯怪教育部、各縣市首長」。

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潘孟安說，屏東縣14日中午獲中央撥還5600劑疫苗，主要是將之前原住民55歲以上鄉親使用的劑量撥還屏東，由於屏東縣的施打速度快，13日就已經完成65歲以上長者的施打，安排14、15兩日讓醫護人員稍做休息，但接到這批疫苗後，為了在16日公費疫苗預約施打上路之前，順利打完這批疫苗，決定15日開打。

他說，疫苗施打必須有名冊，因此，屏東縣疫情指揮中心緊急開會後，決定讓已經完成造冊的高中職以下教師、638位學校課後照顧人員、285位大眾運輸系統司機員及居家托育保母、社工員、手語翻譯員等，在15日接受疫苗注射。

沒想到這個決策意外引出風波，讓他很自責；他表示，決策的過程沒有想到全國一致性的問題，讓一向照顧教師權益的全國教育產業總工會提出質疑，造成教育部、其他縣市長的困擾，「真歹勢！」。

他說，屏東縣一直秉持著「撥補多少疫苗，就用最快、最安全的方式打完」，在這原則下，15日讓老師先打，一方面是老師已經造冊，另方面，是老師會接觸到很多住在社區裡的孩子們，才會緊急動員通知施打。

潘孟安說，「所有責難我都承擔，請不要錯怪教育部、行政院及其他縣市首長」，對於無心引起風波深感遺憾且自責，他感謝全教會關心全國教師權益，也感謝疫情期間學校停課不停學，教師們仍認真透過線上教學為孩子們上課，希望他的致歉，可以讓風波平息。

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