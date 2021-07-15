送勇消陳志帆最後一程！局長哭了：他是我一手帶上來的

▲▼勇消陳志帆靈車繞行分隊，同事列隊敬禮 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓6月30日惡火，釀高樓層的百香果商旅4死22傷，其中消防局東區消防隊員陳志帆在火場罹難，今(15)日上午在彰化殯儀館舉辦追思告別，彰化縣消防代理局長局長邱聰佳說「志帆是我當大隊長時一手帶上來的」，眼泛淚水，難過到無法再多說一句話。

33歲未婚的陳志帆有2個妹妹，從小就立志要當消防人員，和父親一起當5年義消後考上消防特考，今年還在準備升等考試。陳志帆因為瓶內氧氣不足，他當時所在的9627號房四周又都沒有窗戶，沒辦法逃生，曾用無線電呼救「我快沒氧氣了，快來救我！」後來但因為濃煙阻斷路線，且溫度太高完全無法上去，最後陳志帆倒在9627號房浴室殉職。

▲彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者唐詠絮攝）

今天陳志帆在彰化殯儀館二樓舉辦追思告別，由內政部長徐國勇頒發總統褒揚令，由消防署長陳文龍追贈授階、授勳消防楷模，縣長王惠美頒授分隊長晉升令，並由消防局代理局長邱聰佳與二位覆旗官覆旗消防旗及國旗，全程肅穆莊嚴。

邱聰佳在儀式進行結束後，不願受訪，他難過地說，「志帆是我一手帶上來的」，眼眶不斷泛淚，之後再無法多說一句。

▲勇消陳志帆靈車繞行分隊，戰友列隊敬禮 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

儀式前，陳志帆的父親，私下送交陳情書予徐國勇及王惠美，針對這次的火災，將做出具體檢討，如果是消防局的救災器材設備不足，縣府也會編列預算來協助採購補齊，希望能夠提供完善充分的救災器材給所有的消防弟兄使用，至於火場鑑定的部分，調查報告出來後，該究責就究責，該法辦就法辦，一定給志帆的家屬一個交代。

被檢方列為被告的百香果商旅負責人蔡進峰及管理人員也到場致哀，受訪中連連表示「不捨、難過」，消防署的火調報告將於21日出爐，檢方偵辦至今，百香果防疫旅館內的住民及當天出入的民眾，陸續傳喚有將近50人，火場發生原因不排除有任何可能。

▲彰化喬友大樓大火。（圖／記者唐詠絮攝）

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