每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

▲ 該名男子每天習慣來個幾發。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文無關）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外出現一起罕見病例，一名日本單身男子平時就有手淫習慣，通常每天自己來好幾發，有天高潮後竟頭痛欲裂，甚至噁心嘔吐，令他嚇得趕緊就醫，電腦斷層一照才發現他腦部血管破裂導致中風，差點危及性命。

《每日郵報》23日根據一份醫學報告報導，這名男子現年51歲，每天總會享受幾次自慰的快感，未料這個習慣令他差了丟了小命。去年事發當天，他在高潮後頭痛到「像被雷劈」，接著竟開始嘔吐，因此前往名古屋市立大學醫院。

醫生注意到，男子有低血壓、神智不清等中風跡象，便安排他接受電腦斷層掃描，以找到症狀根源。結果顯示，男子經歷一次蜘蛛膜下腔出血（SAH），為一種由腦部血管破裂引起的中風，嚴重可能致命。所幸這名男子活了下來，住院近2周後出院，狀況良好。

日本Masahiro Oomura博士與同事共同發表這份病歷報告，但未解釋男子為何因手淫中風。英國國民保健署（NHS）對此則指出，腦部出血也可能由其他身體活動所造成，例如性交、提重物、咳嗽或上廁所等。

英國每年約有4800起SAH病例，好發於45歲至70歲族群。若出血非頭部受傷造成，最常見的是由稱為腦動脈瘤的大腦血管破裂引起。

國王醫學院NHS基金會腦血管神經外科顧問沃許（Daniel Walsh）則向《每日郵報》說明，腦動脈瘤破裂被認為與血壓突然升高有關，這也是性愛的特徵，SAH病例中有3.8%至14%與包括手淫在內的各式性行為有關。

他進一步說明，性愛中若服用威而鋼或古柯鹼等藥物，會增加此類中風風險，「樂觀來說，若要預防SAH，避免吸菸、服用娛樂性藥物並聽從醫生指示控制血壓，會比戒除任何一種性生活更有效。」

《每日郵報》提到，2017年台灣曾有一名學生在與女友發生性關係時死於中風。

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