　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

手、打手槍、手掌、指紋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲ 該名男子每天習慣來個幾發。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文無關）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外出現一起罕見病例，一名日本單身男子平時就有手淫習慣，通常每天自己來好幾發，有天高潮後竟頭痛欲裂，甚至噁心嘔吐，令他嚇得趕緊就醫，電腦斷層一照才發現他腦部血管破裂導致中風，差點危及性命。

《每日郵報》23日根據一份醫學報告報導，這名男子現年51歲，每天總會享受幾次自慰的快感，未料這個習慣令他差了丟了小命。去年事發當天，他在高潮後頭痛到「像被雷劈」，接著竟開始嘔吐，因此前往名古屋市立大學醫院。

醫生注意到，男子有低血壓、神智不清等中風跡象，便安排他接受電腦斷層掃描，以找到症狀根源。結果顯示，男子經歷一次蜘蛛膜下腔出血（SAH），為一種由腦部血管破裂引起的中風，嚴重可能致命。所幸這名男子活了下來，住院近2周後出院，狀況良好。

日本Masahiro Oomura博士與同事共同發表這份病歷報告，但未解釋男子為何因手淫中風。英國國民保健署（NHS）對此則指出，腦部出血也可能由其他身體活動所造成，例如性交、提重物、咳嗽或上廁所等。

英國每年約有4800起SAH病例，好發於45歲至70歲族群。若出血非頭部受傷造成，最常見的是由稱為腦動脈瘤的大腦血管破裂引起。

國王醫學院NHS基金會腦血管神經外科顧問沃許（Daniel Walsh）則向《每日郵報》說明，腦動脈瘤破裂被認為與血壓突然升高有關，這也是性愛的特徵，SAH病例中有3.8%至14%與包括手淫在內的各式性行為有關。

他進一步說明，性愛中若服用威而鋼或古柯鹼等藥物，會增加此類中風風險，「樂觀來說，若要預防SAH，避免吸菸、服用娛樂性藥物並聽從醫生指示控制血壓，會比戒除任何一種性生活更有效。」

《每日郵報》提到，2017年台灣曾有一名學生在與女友發生性關係時死於中風。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

料理之王人氣主廚推薦調理包超值組，18包特價990元

ET快訊
泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光
郭采潔首吐「逃離台灣」原因！跟羅志祥有關
要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業　苦嘆：五味雜陳
國內首例！醫打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5字」給答案
烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日
烟花現在最近！「陸警發不發？」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台
前四海幫主「趙霸子」病逝！　號召2萬人辦黑幫世紀喪禮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源　機上多人沒戴口罩

泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光

衰男躲野外「連續7天」被 同隻灰熊攻擊　爬屋頂刻SOS才幸運獲救

每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

為當東奧志工硬擠14天假！開幕3天前遭集體辭退　她怒：假都請好了

鼻內病毒多1千倍　美CDC：Delta是已知「傳染性最強」呼吸道病毒

貴又難吃！東奧一份漢堡1600日幣　法記者實測：肉排像橡膠

降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」　4級警戒延長2周

澳洲雪梨疫情淪國家緊急狀態　紐澳旅遊泡泡急喊卡

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源　機上多人沒戴口罩

泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光

衰男躲野外「連續7天」被 同隻灰熊攻擊　爬屋頂刻SOS才幸運獲救

每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

為當東奧志工硬擠14天假！開幕3天前遭集體辭退　她怒：假都請好了

鼻內病毒多1千倍　美CDC：Delta是已知「傳染性最強」呼吸道病毒

貴又難吃！東奧一份漢堡1600日幣　法記者實測：肉排像橡膠

降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」　4級警戒延長2周

澳洲雪梨疫情淪國家緊急狀態　紐澳旅遊泡泡急喊卡

慧洋再加造4艘輕便型節能散裝船　建造中船將增為14艘

高國麟首局陽春砲　富邦1比0領先統一

全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

6月證券劃撥餘額創新高！散戶成交占比高達7成　創11年半新高

林驛騰小腿拉傷下二軍　徐若熙本周不再登板

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

2萬元就一次包下「18支金融股」　這檔ETF今年漲破20%！

他們撐住陽明山豪宅租賃市場　月租金30萬「還是租得掉」

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

情侶沙灘後浪推前浪　他拿拖鞋巴下去

捷克代表隊5人確診　總理：丟臉

泡菜正名　韓Kimchi改叫「辛奇」

繩索沒綁就跳了　女高空彈跳摔死

喊破217萬元！妹子吃到發胖版多力多滋發財了

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

少女玩彈弓椅「白色物」直射臉上

捷克討論贈台疫苗　韋德齊樂觀期待

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

陸拒WHO第二階段病毒溯源調查　白宮：不負責任

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

重症者哀求「打疫苗」　醫：抱歉太遲了！

更多熱門

相關新聞

東奧今晚開幕！蔡英文替國手、日本加油

東奧今晚開幕！蔡英文替國手、日本加油

東京奧運23日晚間開幕，受到新冠肺炎影響僅開放950人入場觀禮，而後續比賽及閉幕也將視疫情調整。總統蔡英文23日下午在臉書表示，期盼本屆奧運順利成功，她也要邀請大家，一起來為台灣選手加油，也為主辦國日本加油。

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒

為當東奧志工「硬擠14天假」！開幕3天前突遭集體辭退

為當東奧志工「硬擠14天假」！開幕3天前突遭集體辭退

東奧一份漢堡1600日幣！　法記者實測：肉排像橡膠

東奧一份漢堡1600日幣！　法記者實測：肉排像橡膠

降級勿大意　南韓最高警戒延長2周

降級勿大意　南韓最高警戒延長2周

關鍵字：

日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面