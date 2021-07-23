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東奧今晚開幕！蔡英文替國手、日本加油　「一緒に頑張りましょう」

▲蔡英文12日出席東京奧運國手授旗典禮並頒發加菜金。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文12日出席東京奧運國手授旗典禮並頒發加菜金。（圖／翻攝自總統府Flickr）

 記者蘇晏男／台北報導

東京奧運23日晚間開幕，受到新冠肺炎影響僅開放950人入場觀禮，而後續比賽及閉幕也將視疫情調整。總統蔡英文23日下午在臉書表示，期盼本屆奧運順利成功，她也要邀請大家，一起來為台灣選手加油，也為主辦國日本加油。

蔡英文也特地錄製一則57秒短片，她在影片中說，全球關注的東京奧運在疫情挑戰下，突破重重困難，終於舉行了，代表台灣的選手也開始出賽了；在疫情當中，台灣和日本互相扶持，對於日本的協助，我們深深感謝，也衷心期盼東京奧運順利成功。

她也表示，主辦國日本展現出的堅強意志力，加上參賽國選手的鬥志，一定能大大振奮全世界的人們；從現在到8月8日，我們鎖定轉播，大聲為台灣選手加油，也為日本加油，「台灣，加油！日本，加油！」

影片最後，蔡英文也用日語表示「一緒に頑張りましょう！（讓我們一起努力！）」

此外，稍早前我國選手、羽球球后戴資穎透過IG帳號，分享與羽球男單王子維訓練對打的影片，並寫下「今天來點子維的尖叫聲」。

而蔡英文也透過IG帳號在戴資穎的貼文下留言表示，看到大家訓練的畫面，所有台灣人都很熱血，「加油，期待看到你們精彩的比賽！」戴資穎也回覆蔡英文，「謝謝總統，我們一定會加油的」。

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