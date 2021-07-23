降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」　4級警戒延長2周

▲ 首爾江南區一處篩檢站大排長龍。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣疫情警戒層級27日將自3級降為2級，但民眾仍須多加小心。南韓年初疫情趨緩，2月底推動疫苗接種，截至22日已有32.6%人口至少施打一劑，未料6月底爆發第4波大流行，不僅連續17天日增破千例，Delta變異株及感染途徑不明個案比例也持續上升，使得原定25日結束的首都圈最高級警戒不得不延長2周。

南韓今（23日）早通報，22日新增1630起新病例及3人死亡，連續17天單日破千人確診。中央災難安全對策本部稍早於例行記者會中說明，首都圈病例增加速度有放緩跡象，但無法視為下降趨勢，目前仍處於大量確診的危險狀況，因此難以調降疫情警戒，並稱第4波大流行為長久無形傳播累積造成，還需更多時間才能使確診數下降。

根據南韓防疫當局數據，首都圈6月第3周日均確診數為335.3例，7月第3周已增至962.2例，短短一個月內快速攀升，首都圈以外地區也增加3倍以上。近2周新病例有一半以上是因小規模聚會接觸親友、同事而染疫，感染途徑不明個案比例則自5月的24.4%上升至7月的30.8%。Delta病毒個案比例6月第3周為3.3%，7月第2周已飆升至33.9%。

災難安全對策本部第二次長全海澈23日在會議中說明，綜合考量第4波大流行，首都圈目前實施的4級警戒及下午6時後禁止3人以上私人聚會規定將延長2周，「尤其是新病例占全國70%的首都圈，相較7月第一周4級警戒實施以前，日均確診數自799例上升至990例，增加約24%，非首都圈地區也不能大意。為防堵疫情擴散，不得不持續限制私人聚會及移動。」

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