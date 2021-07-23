「7／27～8／9喜降二級」他一查七夕情人節哭了：有人這樣解封的嗎

▲726降二級，民眾最期待去餐廳吃大餐 。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（23）日本土增23例與2死，大家更關注的是，指揮官陳時中宣布「7月27日至8月9日」降至二級。由於8月14日是七夕情人節，許多情侶會想吃大餐慶祝，對此，一名網友傻眼直呼，「有人這樣解封的嗎？」

一名網友在PTT以「解封只解7/27～8/9是什麼意思」為標題發問，表示聽到降二級喜訊，以為七夕情人節可赴餐廳慶祝，不料二級僅到至8月9日，讓他困惑哀號，「什麼意思？情人節8/14欸，有人這樣解封的嗎？」

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貼文曝光後，底下網友也崩潰回應，「示範一次兩週內降一級啊」、「預言8/9回到3級？」「滾動檢討，和之前三級一樣」、「超前布署啊」、「每次就兩個星期啊，之後再看是要維持還是...」「 兩個禮拜白老鼠測試階段，懂？」「順便88節吃飯」、「滾動式調整啊，怕一次滾太多煞不住」。

記者會上，陳時中強調，各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，如果疫情升溫，不排除隨時改變警戒。《727降至二級！3張圖掌握「最新指引」》懶人包如下：

通案性原則

1.除飲食外，全程佩戴口罩。

2.實聯制。

3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。

4.人流控管或總量管制。

5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫。

7.餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

8.婚宴、公祭可開放。

▼降二級一圖秒懂！（圖／指揮中心提供）

