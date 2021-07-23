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開放公祭、普渡！指揮中心：請首長、民代做表率「不參加」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中。陳宗彥。周志浩。莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並在今日公布各項防疫指引，其中包含婚宴、公祭都可開放，但指揮中心表示，希望各級機關行政首長和民意代表，可以作為防疫表率「不參加公祭普渡」。

內政部今公布，自7月27日起，參加公祭的單位採推派代表出席，各地方殯儀館管理單位訂定設施管制總量，並按各廳室大小(室內以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人)、建築內公共空間及喪禮上下場人流情形等整體考量，公告各廳室管制人數上限；另納骨塔部分，開放民眾進塔祭拜，室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人。倘若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開放民眾參與。

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▲▼0723流行疫情指揮中心記者會各場域降級措施-殯葬場所（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心公布各場域降級措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會各場域降級措施-宗教場所（圖／指揮中心提供）

此外，為避免聚集感染風險，各殯儀館的禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所，應隨時加強環境清潔消毒，落實實聯制、量體溫、噴酒精、妥善規劃民眾進出動線、全程佩戴口罩、禁止飲食，並實施人流總量管制。

內政部指出，宗教部分，除繞境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理外，宗教場所降級後開放民眾參拜，室內最多50人、室外最多100人，也同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。

陳宗彥也在指揮中心記者會上再次強調，雖然開放公祭，但仍應做好人流管制及完善的防疫措施，並請行政機關首長及民意代表配合不參加公祭、普渡，共同為防疫努力及表率。
 

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