持玩具槍搶郵局未果　南警24小時內逮獲變裝男

▲台南市1名27歲邱姓男子，持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶未果，台南市警六分局獲報後，循線將邱嫌逮獲，目前深入偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名27歲邱姓男子，在21日晚上頭戴鴨舌帽，手持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶，幸郵局黃姓經理機警反應並通報警方，邱男無法得逞立刻逃離現場，台南市警六分局獲報後，循線於22日下午將邱嫌逮獲，目前深入偵辦中。

警方指出，新義郵局黃經理於21日晚上7時50分下班欲開啟側門離去時，突見1名頭戴鴨舌帽之年輕男子，手持玩具槍意圖行搶，黃經理立即將門關上反鎖並報警，邱男見狀便慌忙離開現場，所幸未造成人員及財物損失。

市警六分局獲報後，立即召集各所調帶高手，組成專案小組，過濾上百支監視器，警方發現犯嫌徒步離去，並試圖換裝混淆警方注意，仍逃不過專案小組法眼，警方確認27歲邱男涉有重嫌後，經報請台南地檢署指揮並聲請拘票，於22日下午5時許將邱嫌拘提到案，目前正深入偵辦中。

市警六分局分局長陳錦文表示，警察團隊在新冠肺炎疫情期間，治安與防疫工作並重，絕不容許犯罪者有機可趁，危害社會安寧秩序，對於犯罪惡勢力，一定正面出擊，嚴查嚴辦，全力守護民眾安居樂業的生活環境。