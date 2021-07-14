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南警公布南區測照路段　提醒民眾勿超速守荷包

▲台南市警六分局加強取締違規超速，警方請民眾依速限行駛以免被罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局加強取締違規超速，警方請民眾依速限行駛以免被罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局大數據分析2021年1至6月，南區發生交通事故1281件、造成1759人受傷，其中524件（41%）肇事因素，分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速及超速失控，警方除加強易肇事路段取締，特別是事故較多之中華西路一段、金華路一段及永成路等路段，提醒駕駛人減速慢行，顧安全保荷包。

▲台南市警六分局加強取締違規超速，警方請民眾依速限行駛以免被罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為強化速度管理成效，南警六分局運用測速照相科技執法設備，於轄區易發生超速違規路段，加強執法預防事故發生，特別公告南區固定測速照相位置4處：(一) 新平路24號前，速限50公里。(二) 台17線濱南路海口宮前，速限70公里。(三) 永成路2段369號往南70公尺處，速限60公里。(四) 中華南路近西門路口，速限60公里。

▲台南市警六分局加強取締違規超速，警方請民眾依速限行駛以免被罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，配合易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式持續加強速度管理，共有6處執行「速度控管」地點及速限如下：(一) 中華西路一段47號前(北往南)，速限60公里。(二) 金華路一段405號觀音寺前(北往南) ，速限50公里。(三) 永成路二段369號往南70公尺處(南往北) ，速限60公里。(四) 新樂路96號旁(北往南) ，速限50公里。(五) 濱南路184.8公里處(南往北，南濱高桿130電線桿前)，速限70公里。(六) 濱南路180.8公里處(北往南，喜樹抽水站前)，速限70公里。

▲台南市警六分局加強取締違規超速，警方請民眾依速限行駛以免被罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳錦文表示：「十次車禍，九次快」，交通事故發生機率及嚴重程度，往往與行車速度成正比，行車速度會影響緊急煞車時所需要的距離（反應距離與煞車距離），行車速度越快，發生交通意外事故的機會越高。警方透過「科技執法」、「速度管理」執行測照，並不是以取締件數為目的，主要是在避免駕駛人因超速而發生交通事故，呼籲用路人遵守速率規定與交通號誌，降低行車速度，除可增加駕駛人之視野範圍、反應距離外，亦可達成減少事故發生，降低事故嚴重性目標，及維護用路人交通安全。

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