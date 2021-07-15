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「孩童防疫補貼」今起郵局也可辦　首日上午3474人成功領到1萬元

▲▼ 郵局領取紓困補助人潮 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲今日起郵局也可領取孩童家庭防疫補貼。（圖／記者吳杰澄攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院發放孩童家庭防疫補貼，民眾從上個月15日開始請領，除了原有的網路以及ATM請領管道，今（15日）起也開放郵局臨櫃服務，根據教育部統計，截止中午，成功領取到1萬元補貼的民眾已達94.32%，其中，3,474人由郵局臨櫃領取現金。

行政院為減輕家庭經濟負擔，提供國小以下孩童及國高中(含五專前三年)身心障礙學生，每人1萬元孩童家庭防疫補貼。教育部指出，從6月15日起推出行政院孩童家庭防疫補貼網，6月18日起，三家金融機構ATM機台也加入服務。

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為了服務父母或監護人以外的實際照顧者或部分沒有健保卡的孩童，以及不方便採網路或ATM領取的民眾，教育部從今日起開放到郵局臨櫃申領。

教育部指出，至7月15日12時已有1,762,443人完成網路申請登記，並已順利將補貼撥入1,751,458人的指定帳戶，另有570人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到12時完成現金領取的人數累計達410,973人。此外，截至中午12時，3,474人在郵局臨櫃完成現金領取，合計透過網路、ATM及郵局臨櫃領到10,000元孩童家庭防疫補貼的人數比率約94.32% (財金及郵局資料庫，合計共2,297,043人符合領取資格)。

教育部表示，郵局臨櫃申領防疫補貼將持續至9月30日止，申領人（包括父母、監護人或實際照顧者）到郵局臨櫃辦理時，記得攜帶完整的下列證明文件，以利郵局櫃檯快速作業：

一、孩童已領有健保卡者：
請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。
二、孩童從未有健保卡者：
請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

至於部分民眾反映，孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，教育部指出，民眾可寄送相關證明資料至教育部國教署，由國教署及衛福部社家署先協助民眾查核資料，等資料查核通過後，民眾再到郵局臨櫃辦理。
 

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