台南學甲夜市微解封　南警防疫不鬆懈

▲台南市學甲分局長翁誌宏，率員至學甲夜市實施防疫、交通安全及防詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月13日起有條件開放攤商營業，學甲夜市14日傍晚開市，面對當前疫情，學甲分局仍不敢輕忽鬆懈，並結合市府經發局市場處、學甲區公所等單位，至夜市實施防疫宣導及稽查，提醒攤商業者及民眾落實防疫規定，按照中央防疫指引，戰戰兢兢地落實防疫工作，共同守護台南優質防疫成效及維持攤商經濟。

學甲警方以大聲公擴音器沿途廣播宣導防疫應遵守規範外，並同時進行護老交通安全以及防詐騙宣導。提醒民眾注意家中長者用路安全，於清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物以及儘量靠路邊行走，共同營造高齡友善用路環境。另不少民眾在防疫期間增加在家中上網購物的機會，網路購物衍生之「假網拍」、「ATM解除分期」等2大詐騙手法近期均有明顯增加趨勢；學甲警呼籲提醒民眾應提高警覺，如有任何疑問，可立即撥打「165反詐騙專線」或「110報案專線」諮詢，尋求警方查證，避免遭受詐騙。

學甲警分局長翁誌宏表示，夜市重新營業後，業者須遵守「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引。「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，維持預約外帶或外送；另為保持衛生安全的消費環境，也要維持安全的社交距離與禁止內用。業者若不落實防疫計畫，恐造成疫情破口風險，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，除了荷包失血外，最重將予以停業並進行清消。

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