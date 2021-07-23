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烟花颱風雨彈襲　苗栗山區落石+樹倒

▲南庄鄉苗21線3.9公里處，23日早上通報有落石掉下，請求警方協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南庄鄉苗21線3.9公里處，23日早上通報有落石掉下，請求警方協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中颱烟花暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，但受外圍環流影響，氣象局也針對桃園市、新竹縣及臺北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區發佈豪雨特報；而苗栗縣南庄鄉及西湖鄉也傳出落石及路樹倒塌意外，所幸都無人受傷，縣府也呼籲，颱風將至，請行經山區民眾多加小心。

▲南庄警方也通知鄉公所人員前來協助，順利將落石移開恢復交通順暢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南庄警方也通知鄉公所人員前來協助，順利將落石移開恢復交通順暢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局表示，23日早上7時20分接獲報案，於南庄鄉苗21線3.9公里處有大石掉落，請求警方協助，警方立即前往處理，到達現場後發現，該道路因整夜大雨，造成山上大石掉落，僅能單向通車，立即在現場放置交通錐、提醒用路人並通報南庄鄉公所前往清除，已於8時35分順利清除路障。

另外，在西湖鄉苗28線道路4公里處，22日下午3時47分也接獲民眾報案，稱在路旁有大樹倒塌，橫倒於路面阻礙來往車輛通行，警方立即趕赴現場擺放警示燈、交通錐、警戒繩等，封閉一側車道進行交通疏導，提醒往來用路人注意安全，避免駕駛撞上傾倒之路樹，並通報相關單位前來處理。

▲▼西湖鄉苗28線道路4公里處，也因連日大雨，造成路樹倒塌意外，警方也趕緊到場進行交通疏導工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼西湖鄉苗28線道路4公里處，也因連日大雨，造成路樹倒塌意外，警方也趕緊到場進行交通疏導工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼西湖鄉苗28線道路4公里處，也因連日大雨，造成路樹倒塌意外，警方也趕緊到場進行交通疏導工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

後續鄉公所清潔隊趕抵現場，調派吊車將傾倒之路樹吊起，再將路樹分解後移置到道路旁，全程忙了將近3小時才結束，成功將路樹移置，順利排除狀況，交通恢復順暢，所幸這2起意外事故都沒有造成傷亡；警方也呼籲，颱風即將來襲、多一分防颱準備，少一分防颱損失，請民眾非必要盡量不要外出，以減少意外的發生。

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