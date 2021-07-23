烟花正在北轉！最新「各地風雨時程」出爐　颱風即刻到明晨最接近

▲颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）



記者周姈姈／台北報導

中度颱風烟花現在最接近台灣！氣象局稍早預估暴風圈今晚至明晨離台最近，預計最快會在明日下半天或週日上班天解除海警，而天氣粉專「天氣即時預報」表示，烟花正在北轉，暴風圈「估不觸陸」，但此時此刻烟花最接近台灣，民眾需多加留意突發的陣風、陣雨。

天氣即時預報指出，由於導引氣流微弱，烟花的移動速度很慢。所幸，路徑已開始出現「偏北」分量，颱風正在北轉，依照目前各國預測，暴風圈「不接觸陸地」的可能性偏高，但颱風廣大的風場，已讓許多地方出現強陣風，即刻至週六（7/24）上半天，是颱風「最接近」台灣的時間點。

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▲烟花正在北轉，暴風圈「估不觸陸」，不過還是會帶來突發的陣風、陣雨。（圖／翻攝自天氣即時預報FB粉絲專頁）



即刻至週六（7/24）上半天：颱風最接近

北部、宜蘭：有頻繁的「陣風、陣雨」，尤其「山區」需注意總累積雨量多。

中部：也容易有「陣風、陣雨」，相較於北部，略少一些；但愈靠近「中彰投」風雨感受會較明顯。

南部、外島：陣風為主，若有雨偏小或短暫。

花東：位於背風面，天氣好、較悶熱。

週六（7/24）下班天至週日（7/25）：颱風遠離

北部、中部、宜蘭、外島：風或雨明顯緩和，愈晚天氣愈好。

南部：由於轉吹「西南風」，開始有少量水氣移入，注意「局部陣雨」。

花東：仍相對好天氣。

天氣即時預報也提醒「此時此刻，颱風最接近我們，雖說風雨狀況不到劇烈，但突發的陣風、陣雨，還是請大家出門時多多注意。」

另外，天氣即時預報也指出，颱風過後的「西南風」，預估下週一（7/26）起將明顯增強，可能持續3天左右，下雨的區域將轉換到中南部（尤其南部）。