製毒工廠藏絕美部落　整片落地窗豪華山景！警僱用廚師終破案

▲苗栗警方在南庄鹿場部落破獲製毒工廠，整片落地窗豪華視野。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份警分局日前接獲情資，稱有不法份子於疫情期間，在南庄鹿場部落從事製毒工作，頭份警方遂與相關單位共組專案小組積極的深入山區調查，埋鍋造飯多日後，經埋伏、搜證下，於7月中旬展開收網行動，一舉破獲3級毒品半成品100公斤、4級毒品13公斤、製毐原料250公斤並逮捕3名犯嫌，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警方表示，犯嫌利用疫情期間山區自主管制，沒有遊客及人流甚少，且於深夜進出部落較不易引人注意下從事非法製毒工作，由於位處偏遠山區，交通不便，特別商請廚師到山上照顧專案人員飲食，經多日埋鍋造飯蒐證、跟監之下，一舉逮捕3名嫌犯及大批製毒工具，各級毒品成品、半成品數百公斤。

▲苗栗縣警方日前在南庄鹿場部落破獲「喵喵」製毒工廠，一舉查獲大批製毒工具及3名嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲經警方多日跟監後，一舉逮捕3名嫌犯，並查獲大批製毒工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，本次查獲為俗稱「喵喵」之製毒工廠，而「喵喵」（中神經興奮劑）這類新興毒品常摻雜微量k他命、安非他命、搖頭丸、FM2等其他毒品，並以咖啡包或奶茶包等方式包裝，為目前檢警查獲最多之新興毒品，近來毒品咖啡包氾濫，目前正值暑假青春專期間恐吸引更多青少年者施用，所幸警方及時查獲，避免更多青少年者受害。

頭份分局強調，將持續加強執行掃蕩毒品工作，並全面清查山區部落，避免類似情形再度發生，以維持山區乾淨、安全的生活環境。

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