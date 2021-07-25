34歲男轟「疫苗沒用」拒施打　稱聖經才能救人！13天後染疫亡

▲哈蒙拒打疫苗，最終染疫身亡。（圖／IG／Stephen Harmon）



記者王佩翊／編譯

美國南加州一名34歲男子先前曾經多次在推特上發表嘲笑新冠疫苗的言論，甚至說聖經比美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）的話更有用。他6月不幸染疫，此後仍然在推特上狂批政府的疫苗接種政策，怎知13天後就因病情惡化病逝。

34歲的哈蒙（Stephen Harmon）是新頌教會（Hillsong）的成員之一，他在染疫前曾多次透過社交媒體批評新冠疫苗以及美國政府的疫苗推廣政策。他先前更曾說過，比起美國CDC以及首席防疫專家佛奇，自己更相信聖經。

哈蒙的Instagram在6月底就已經PO出身穿病人服躺在病床的住院照，由此可知，拒絕施打疫苗的他早在6月就已經染疫。不過他直到7月8日都還在發文批評拜登政府的疫苗政策，還說自己就算康復也不會接種疫苗。

哈蒙18日病情疑似惡化，他在推特上寫道，「如果你不相信上帝可以透過這個愚蠢的呼吸器拯救我，那就不要踏進我加護病房的大門，這裡不允許恐懼和沒有信仰。」同日，他再度發文稱，「請大家幫我祈禱，他們（醫護人員）想幫我插管並戴上呼吸器。」

隨後哈蒙繼續寫道，自己已經被迫接受插管，請大家繼續替他祈禱，而自己也不知道何時才能再度醒過來。此後便再無音訊，誰也沒想到，才過了3天，哈蒙就傳出噩耗。哈蒙21日因病情惡化病逝於南加州科羅納的一間醫療中心。

洛杉磯西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療中心醫師佛里德曼（Oren Friedman）表示，哈蒙的死亡令人難以置信地沮喪。他說，因為染疫住院的病人增加了10倍，但幾乎每個住院治療的病人都沒有接種疫苗。

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