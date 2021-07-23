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杜卡迪車神抓到了！時速飆破300網轟：見公媽逆　囂張騎士下場曝

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

日前網路上瘋傳一台被稱為重機界「法拉利」的Ducati Panigale，新車市價約163.8萬，疑似無掛牌騎上台74線，行駛時速飆破300 km/hr，把快速道路當成賽道，而台中警分局抓到人了！

▲▼陳姓男子騎有重機界法拉利之稱的杜卡迪在台74線上狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲陳姓男子騎有重機界法拉利之稱的杜卡迪在台74線上狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

網路上流傳一段重機騎士的自拍影片，影片顯示出一台Ducati沿著北屯區太原夜市，從太原交流道上台74線，一進匝道騎士就開始一路狂飆，時速破百，完全無視限速標誌，其時速更一度快到儀表板上限而無法顯示。影片一出引起網友熱烈討論，有人戲稱「一不小心就去見公媽了！」、「騎士疑似無掛牌」等。行家F先生推斷，時速能破300 km/hr應是Ducati Panigale頂級款V4S，新車市價約163.8萬元。

▲▼陳姓男子騎著有重機界法拉利之稱的杜卡迪，在台74線上時速飆破300公里。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼陳姓男子騎著有重機界法拉利之稱的杜卡迪，在台74線上時速飆破300公里。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼陳姓男子騎著有重機界法拉利之稱的杜卡迪，在台74線上時速飆破300公里。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼陳姓男子騎著有重機界法拉利之稱的杜卡迪，在台74線上時速飆破300公里。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中警分局也循線逮到該名在台74線狂飆的陳姓騎士。台中市第五分局指出，陳姓騎士為炫耀其駕車技術高超，又為避免警方查緝，所以在影片中僅秀出儀表板，沒有其他細節線索，不過警方一路過濾，終於查出陳姓騎士是17日清晨5點多，自住處駛出後，沿太原路匝道上台74線一路狂飆。而陳男為避免引人側目，更以偽造車牌上路。

警方蒐證齊全後，22日聲請搜索票獲准，23日清晨將陳男和其重機查扣到案，並依公共危險罪、偽造特種文書移送法辦，同時舉發陳男危險駕駛，合併最高可處3萬4800元。

台中警分局表示，由於陳男惡意挑釁，視公權力為無物，會再建請檢方或監理所將該車沒收，以杜絕飆車歪風。此外，也提醒民眾，隨著疫情趨緩，在車流量相對較小的地方，汽機車行駛速度有提升的趨勢，警方已針對易肇事路段實施機動測速，以防止交通事故發生。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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