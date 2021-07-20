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高雄女涉水疑觸電命危！熱心哥一踩「麻麻的」　PK死神過程曝

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

高雄市19日的一場暴雨，造成市區多處地區排水不及，水淹至小腿肚，就有一名高姓女子涉水走過鳳山區三民路郵局前的停車場，疑似因為路燈漏電，當場被電暈，面部朝下，倒臥在變電箱和電線桿旁，緊急送醫，一度無呼吸心跳，現還在加護病房搶救中。而第一時間把女子拉出來的停車場管理員薛先生，也出面還原了整個事發經過。

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從監視器畫面可以看見，19日傍晚6時許，高雄市下起大雷雨，多處都有淹水情形傳出，而高姓女子當時撐著傘，涉水走過停車場入口，經過路燈和變電箱旁，因不明原因突然倒地，附近經過的民眾發現異狀，也緊急通報119。

而當時聽到路人呼喊聲音的停車場管理員的薛先生，上前查看發現女子面部朝下，卡在路燈和變電箱中間，剛靠過去就感覺到水麻麻的，有被電到，驚覺可能有漏電的情形，第一時間以長棍勾住女子的背包，將女子勾到安全的地方後，緊急對女子施作CPR，直到醫護人員到場。

▲▼高雄鳳山一名高姓女子走過積水被電暈，停車場管理員薛先生見狀緊急用長棍，將女子鉤到安全的地方。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鳳山一名高姓女子走過積水被電暈，停車場管理員薛先生見狀緊急用長棍，將女子鉤到安全的地方。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於是否是因為路燈漏電而導致這起意外發生，台電上午派會勘表示，先以低電壓電筆量測台電變電箱箱體結果無警示聲，表示無電；另外量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲，表示有電，再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測結果為0伏持（表示無電）。

台電指出，量測的結果顯示，高姓女子被電暈倒地的原因，初步判斷並非台電配電設備漏電所致，可能為養工處的路燈漏電所導致，不過詳細細節仍有待進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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高雄觸電停車場管理員

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