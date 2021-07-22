大型重機9／30可上蘇花改　管制比照小型車需保持50米車距

▲公路總局拍板9/30起重機可上蘇花改。示意圖。（圖／東森新聞）



記者許維寧／台北報導

交通部公路總局今（7/22）邀請大型重機機車等相關團體並召開「蘇花改通行大型重機試辦計畫說明會」，規劃將於今年9月30日起開放大型重機上蘇花改。公路總局表示，試辦計畫中重機行駛行為比照小型車，須與前車保持50公尺行車距離，禁止違規行駛路肩且隧道內禁止變換車道。

公路總局今天辦理「蘇花改通行大型重機試辦計畫說明會」，根據試辦計畫內容，公路總局將於今年9月30日起讓大型重機行駛台9線蘇花改路段，蘇花改開放路段包括蘇澳到東澳、南澳到和平以及和中到大清水路段。

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公路總局交管組交管科科長林天祿表示，目前試辦計畫確定將於9月30日辦理，並設有6個月的檢核期，代表至明年3月30日止，大型重型機車均可行駛蘇花改，大型重機行駛行為比照小客車，其中隧道內速限不得低於50亦不得高於70，且須與前車保持50公尺以上車距，隧道內禁止變換車道也禁止行駛路肩，並且得開啟頭燈。

目前全國16條快速公路已經開放大型重機行駛。林天祿說，由於蘇花改擁有長隧道，因此檢核會特別謹慎，預計試辦通行結束後，會將成果進行統計分析，報由交通部後研議是否正式開放。

另根據說明會計畫內容，半年期試辦結束後，預計將於明年4月進行資料觀測與統計分析並提出成果說明，並於6月提出成果報告。