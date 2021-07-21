重機界「法拉利」台74線狂飆！時速破300　百萬杜卡迪遭起底曝光

記者游瓊華／台中報導

網路近日流傳一段影片，一台被稱為重機界「法拉利」的Ducati Panigale疑似無掛牌騎上台74線，把快速道路當成賽道，時速更是一路飆破300 km/hr，連儀錶板都變成一排直線。行家F先生推斷，時速能破300 km/hr應是Ducati Panigale頂級款V4S，新車市價約163.8萬元。

▲一輛有重機界「法拉利」之稱的杜卡迪疑無掛牌上台74線飆破300 km/hr。（圖／翻攝記者爆料網）



從影片上可以看到，這台Ducati沿著北屯區太原夜市，從太原交流道上台74線，一進閘道騎士就一路加速時速破百，完全無視限速標誌。影片一出引起網友熱烈討論，有人戲稱「一不小心就去見公媽了！」、「騎士疑似無掛牌」等。

警方表示，台74號快速道路速限為80公里，依該影片內容，該名駕駛人行駛至300公里，涉及違反「道路交通管理處罰條例」第43條規定，超速60公里以上者，處以新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛，吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

警方表示，其高速行駛也有可能造成往來人車之危險，已涉及刑法第185條之公共危險罪，將追查車主到案。