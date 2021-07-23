降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

▲微解封後路上人潮漸多。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情趨緩，行政院長蘇貞昌稍早宣布，7月27日起調降為二級警戒，毒理學家招名威教授就直言「降級不解封其實很危險」，現在疫情覆蓋率尚低，不能夠掉以輕心，「這其實就是一種賭一把的心態」，並列出三大點，即使降級仍不會做的事情，不會在室內用餐、超商用餐，也不會去逛夜市。

招明威教授在粉專「招名威教授 毒理威廉」發文，警戒降到二級與微解封有異曲同工之妙，雖然很多人有生計上的問題，必須要有逐漸開放的狀況，但是現在疫苗覆蓋率低，萬萬不可掉以輕心太快，一不小心確診數可能又會上漲，也建議中央要有一個備案，以防疫情再次爆炸，可以馬上全面調整。

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他指出，即使降到二級，仍不會在室內用餐，「人數開放到50人，人數增加了，之前限制的2.25平方米/人的社交面積，基本上就不可能達成」，另外，也不會在超商用餐，「我不理解為何人來人往的超商要開放可內用？」萬一確診者進到超商內走一圈，對於沒戴口罩正在用餐的民眾感染風險很大。

此外，他也不會去逛夜市，即使室外人數限制100人，還有人流量管制，雙重規範之下，在夜市邊走邊吃的規定沒有取消，再加上超商開放內用，「這不就鼓勵大家買完餐點，到附近超商去吃嗎？」認為其實是一種賭一把的心態，能否有能力管理確診人數，這都不是說的準的事情，「例如台北市長已經示範過『微疫調，無法清零』」。

而暫不開放場域、行業及活動，包括游泳池、八大行業、遶境、進香等，招明威認則同，畢竟有些活動確實無法執行實聯制登記，也無法保持安全社交距離，甚至還會有很多人與人的連結關係，風險還是高，也建議中央要有一個防火牆備案策略，萬一疫情再度擴散，馬上重新收緊規定，才能做到全面調整。

對此，網友們紛紛點頭認同，「還是乖乖待在家，盡量不出門」、「完全認同，而且，我平時就很少去夜市，我也忍住不去X聯已經2個月了吧」、「很怕10月份又在一波啊」。但也有民眾無奈，「其實很兩難，不過不降低可能很多人會餓死，像我兩個多月一點收入都沒有，紓困也沒有怎麼過活」。