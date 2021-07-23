只花73天降回二級「台灣屌打全球」　鄉民：台灣人怕死，世界第一

▲微解封後，民眾已待不住家裡了。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

自5月15日本土炸出180例確診後，雙北當天率先升三級警戒，而4天後，全台也陷入三級恐慌，如今726確定回歸降回二級，總計73天「歷經四度延長」，引發PTT鄉民自豪拋問，「台灣2個多月解除三級，算世界最強吧？」

攤開三級警戒內疫情數據，5月15日爆出180例，16日207例，17日又炸333例，接著一路200至300例竄升，尤其5月27日出現401例確診達到高峰，其中5月22日還出現「校正回歸」的新詞彙，讓全台人陷入焦慮與恐慌。

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疫情進入6月分，本土疫情依舊未趨緩，尤其6月5日確診數來到467例與37人死亡，雙雙創下新高，而隔日降至355例，確診數開始一路往下降，但死亡數卻一直維持20多例。

為了守住疫情，台人紛紛待在家，減少跨縣市移動而放棄端午節與家人團聚的時光，而確診數也露出曙光，6月20日開始降從100多例降至雙位數。如今來到7月，確診數又掉至50例上下，其中7月17日僅有8例，創5月15日來新低紀錄。

對此，一名網友在PTT表示，台灣沒有封城，疫苗也打不到30%，結果不但確診沒爆增，確診數字反而從每日700降到30例以下，「強如美國也做不到，全世界有哪個國家能這樣？台灣2個多月解除三級，算不算是世界最強？」

▲網友直言，生活已回不去了！（圖／翻攝PTT）



文章引發討論，「台灣NO.1」、「可是國外都脫口罩正常活動中耶」、「如果降級後沒燒回來，就真的強」、「等群聚沒打疫苗再爆發囉」、「日本去年一個多月解除緊急狀態，然後反反覆覆」、「傻了才脫口罩吧？一級或三級都一樣」、「台灣人怕死，世界第一」、「我們失去了700多名同胞，要記得教訓」。