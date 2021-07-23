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727降回二級警戒！醫揭2點不解「跟微解封差在哪？」

▲▼建國花市,微解封,人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院稍早宣布，7月27日起全國調降為二級警戒，讓符合防疫指引的各個行業、場所能恢復活動。不過，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇就直言，實在看不出跟「微解封」有何差異？

指揮中心昨（22）日針對調降疫情警戒標準，與各地方政府討論相關措施規劃，包括全程佩戴口罩、實聯制、人流控管等通案性原則，及暫不開放八大行業、遶境等非固定地點宗教活動。

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隨著二級警戒草案提前曝光，網上也熱議不斷，醫師陳昶宇就在臉書發表看法，「目前看到的所謂降級不解封，不外乎有條件開放餐廳內用，及外出還是得全程戴口罩，實在看不出來跟微解封差在哪裡，可能這兩天要再看看相關施行細則。」

另外，最終的「二級警戒」指引與各項細節，要在今天下午的記者會上才會統一公布，指揮中心也強調，「各部會得依指揮中心所發布的通案性原則另訂指引；各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確，以利民眾遵循。」

▲▼對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱中岳攝）

【二級警戒草案】

通案性原則
1.除飲食外，全程佩戴口罩。
2.實聯制。
3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。
4.人流控管或總量管制。
5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。
6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。
7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

暫不開放
1.游泳池。
2.八大行業。
3.遶境、進香等非固定地點宗教活動。

有條件開放場域

戶外空間
休閒農場、森林遊樂區及步道、遊樂風景區、國家公園文化園區
1.休閒農場內附設的釣魚場/釣蝦場開放。
2.山屋營地暫不開放。
3.無法全程配戴口罩的水域活動（海邊、沙灘、水域設施）不開放。

▲▼海邊,夏天,白沙灣。（圖／記者賴文萱攝）

▲在疫情前，白沙灣充滿遊客的景象。（示意圖／記者賴文萱攝）

植物園
1.預約制。
2.禁止飲食。
3.室內展示場館不開放。

第一類漁港垂釣區娛樂漁業漁船
1.開放漁港垂釣、單出入口管制。
2.開放漁船載客出海觀光。

室內展覽
美術館、博物館、科博館。
1.單一出入口管制，以預約為優先。
2.語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備不開放。
3.不接受50人以上團客預約觀展。

商業展覽或會議
開放，比照通案性原則辦理。

劇組拍攝
1.演出人員、劇組人員－如附3至7天內陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。
2.觀眾－不設搖滾區，固定座位，採間隔座或梅花座，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

運動場館
1.開放保齡球館、撞球場。
2.球具清消後，始得提供下一個人使用。

高中以下學校運動團隊訓練
1.工作人員（教練、防護員等）附3至7天內陰性證明,並定期篩檢（至少1次／週）。
2.分時分段分返校訓練，各時段室內10人、室外20人上限。
3.不開放住宿。

餐飲
超商、賣場內用區
1.開放，按餐飲指引辦理。
2.商熟食不開放售。

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲地下美食街。（圖／記者李毓康攝）

幼兒園、托嬰中心、課照中心
1.開放條件教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫幼兒園、托嬰中心苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰、課照中心性證明，每3-7天定期快篩。原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。
2.無窗、無法保持通風之室內空間（如地下室）不開放。

補習班
1.開放條件：未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7天定期快篩。原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。
2.無窗、無法保持通風之室內空間(如地下室)不開放。

交通
台鐵、高鐵
1.公共空間（大廳、車廂、候車區）除用餐區外，不開放飲食。
2.採間隔座（上限七成）。

民俗宗教
宗教場所如須住宿，以「1人1室」為原則，同住家人可多人同室。

宗教集會活動（禮拜、彌撒、誦經、禪修等）
1.固定座位，採梅花座。
2.中元普渡相關活動（放水燈、中元祭、義民節等）皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。

酬神演出
1.演出人員-如有3-7日篩陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。
2.觀眾－禁止飲食，非固定座位，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

其他旅行業
開放50人以下旅行，遊覽車須間隔座（大車上限坐20人）、麥克風須清消後始得提供下一個人使用。

娃娃機業
須有專人於營業時間管理者開放，縮小出入口並以實施實聯制、加強機台清消、人流管制。

美容美體業、民俗調理業
1.預約制、民俗調理業者須檢附技能證明。
2.禁止密閉空間、定期清消且接待下一位客人須時間區隔。
3.須拿口罩進行的項目（如臉部美容、紋等）不開放。
*請經濟部與縣市政府經發局討論，確認身體美容業合法業者，以及參考民俗調理業提出相關管制措施。

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