西歐洪水已釀德國196死　梅克爾接班人「勘災大笑」民調慘剩26％

▲德國許多地區被大量洪水淹沒，截至19日，當局統計至少有196人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西歐日前發生百年來最大洪災，隨著洪水退去，有關部門繼續搜尋更多罹難者，截至19日，德國當局已將死亡人數上修為196人，比利時則有至少31人罹難、70人失蹤。次要災區北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特（Armin Laschet）身為梅克爾的接班人選，在最新民調中卻只有26％的民眾認為他的危機管理表現優異。

綜合美聯社與路透社報導，德國19日的各地最新死亡人數分別為，萊因-法耳次邦117人、北萊茵-西發利亞邦47人與巴伐利亞邦至少1人死亡。聯邦與地方當局在9月大選臨近之際，被批評災害緊急因應不利，地方當局透過擴音警報器、手機、電視廣播等發送警告，但不是全部災民都有收到。德國民防部門首長表示，「我們必須調查警報在哪裡有響起，而哪裡沒有。」

▲梅克爾的同黨接班人、北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特（Armin Laschet）在前往災區視察時被拍到嬉皮笑臉。（圖／達志影像／美聯社）

萊因-法耳次邦內政局長18日陪同德國總理梅克爾（Angela Merkel）勘災後表示，災害發生後地方當局迅速作出反應，但電力、基地台等技術設備被瞬間炸開的水彈一次摧毀，和建築物一起被沖走，導致預警系統執行困難。然而，早在去年9月，德國30年來首次在全國範圍內測試緊急預警系統，基本上以失敗告終，許多地區沒有響起警報，或是警報器在冷戰結束後被拔除，國家警報APP推播也延遲嚴重。

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）於19日前往受災最嚴重的巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr）視察時表示，一旦緊急救援階段結束，政府確實有必要記取教訓，改進警報器、設備、負起對受災戶與罹難者的責任，但他同時駁斥了聯邦官員失職的說法，「我不得不說，現在聽到的部分言論都是毫無價值的選舉台詞。」

▲拉謝特（左）連媒體聯訪時也被拍到面帶微笑，最新民調顯示，民眾對他的危機處理表現支持率僅有26％。（圖／達志影像／美聯社）

北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特為基督教民主聯盟（基民盟）政黨領袖，與總理梅克爾為保守派同黨人士，由於梅克爾即將卸任，拉謝特被普遍認為是基民盟推出的繼任人選，但他前往勘災時，卻被媒體拍到與同行官員一起大笑的模樣，雖然事後緊急發文道歉，但《明鏡周刊》最新民調顯示，只有26％的受訪民眾認為拉謝特的危機管理得當，而對手政黨「社會民主黨」的副總理蕭茲（Olaf Scholz）則獲得高達41％的人贊同他的危機管理表現。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防曬界霸主！安耐曬「高效防曬露」超殺價來了