何志偉轟「商務艙們」坐著不會腰痛嗎？　華航應改裝或多次包機

▲民進黨立委何志偉籲把華航班機改成全商務艙或多派專機。（圖／資料照片）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運台灣代表團19日搭包機飛赴日本，卻爆出世界球后戴資穎等國手搭經濟艙赴日參加奧運，隨行官員卻搭商務艙，引發朝野重砲批評。民進黨立委何志偉透過臉書轟，實際上可以請華航將班機改成「全商務艙」，或者派多架專機分別前後出發，沒有什麼不可以。民進黨立委許智傑受訪時則說，希望大家把焦點放在比賽場上，此事到此為止，避免過多紛擾影響選手比賽。

何志偉表示，看到「國家的榮耀搭經濟艙、官員的舒適搭商務艙」，感到很傷、很怒，且這還是可預見的事件。他提出3點質疑稱，這種「錯誤判斷」是那個豬頭決定的、怎麼負責？官員坐的不會腰痛嗎？ 立法院增加一倍預算，有用在國手的栽培嗎？

何志偉強調，過去國家都聲聲尊重體育文化，但落實這份尊重，才是真的尊重。他在2019年剛上任立法委員時，曾有前橄欖球國手陳情，國光獎金曾在數年前被更改為「積點制」，選手積點滿50點以上才能換發獎金，每1點折合新台幣1萬元獎金，然而不是每一位選手都能有這麼多積點可以獲得，導致約2億7794萬7500元的國光獎金遲未發放到選手手中。

何志偉說，當時他不僅開記者會，還在委員會與院會上質詢，才讓體育署主動修正辦法，陸續補發國光獎金。他呼籲，「體育署請用心一點！很多種方式可以展現國家的用心，可以請華航將班機改成全商務艙；或者，派多架次專機分別前後出發，沒有什麼不可以！」

許智傑表示，他曾在立法院質詢要求教育部，要給選手坐商務艙，也獲得教育部的承諾，但這次對選手的照顧跟先前的承諾不同，教育部和體育署也為思慮不周道歉，總統蔡英文是最常到國家運動訓練中心關心選手的總統，希望體育署亡羊補牢，在選手回國時一定要做好安排。

許智傑說，戴資穎的父親也表示，希望大家把焦點放在比賽場上，此事到此為止，避免過多紛擾影響選手比賽，期盼選手們在奧運賽場為國爭光，大家一起努力。