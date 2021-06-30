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嘉義市連20天「嘉玲」　籲中央「疫苗一次到位」

▲嘉義市獲配疫苗數量有限，市長黃敏惠呼籲中央疫苗配送一次到位。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市獲配疫苗數量有限，市長黃敏惠呼籲中央疫苗配送一次到位。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市連續20日零確診，但防疫仍不能鬆懈。黃敏惠市長29日臉書直播，說明嘉義市疫苗數量有限，這波施打對象為65至74歲長者，現階段中央所配送的疫苗數量，只有3成。除隨即向中央反映外，也呼籲中央疫苗配送一次到位、節省人力，強調嘉義市冷運冷藏設備沒問題、施打量能也很足夠，地方急需穩定的疫苗供應、安定民心。

黃敏惠指出，嘉義市第一階段第一批獲配7700劑美國捐贈莫德納疫苗，將於30日起供貨至地方政府。考量疫苗數量有限、加上65歲以上市民約有4萬6千人，因此本批莫德納疫苗將採取「分齡分批接種」，優先開放70歲以上市民線上預約，但2、3個小時後，系統顯示已經額滿。市民朋友先請「不要著急」，待下一批疫苗來，市府將立即安排施打計畫。「疫苗是防疫最重要的一道防線」，再次呼籲中央，疫苗配送請一次到位、節省人力，安定民心。

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▲嘉義市獲配疫苗數量有限，市長黃敏惠呼籲中央疫苗配送一次到位。（圖／嘉義市政府提供）

這波70歲以上市民疫苗接種地點，將分別在東、西區各開設一處大型場館、同步開打；西區地點仍為港坪體育館，一樣由陽明醫院承辦，建議輪椅族或行動不便者優先選擇，另東區增設北興國中活動中心作為快打站，由天主教聖馬爾定醫院進駐服務。接種時間為7月2日至7月4日連續三天，長輩請務必記得攜帶雙證件(身分證、健保卡)，現場限1人陪伴入場，採實聯制，同時請大家提早15分鐘前往報到。

黃敏惠也說明，面對Delta變種病毒株傳播速度快，且感染力強，肆虐全球多個國家。市府為防堵病毒擴散，呼籲6月6日之後到屏東枋山鄉楓港村、善餘村、加祿村、枋山村等4村的市民，或父母任一方設籍嘉義市且曾至枋山鄉的學孩童，29日至7月1日間，可主動去電市府防疫專線(05-2341150或05-2341908)，經防疫人員列冊、訪談後，將協助轉介本市醫院執行PCR核酸檢驗。

▲嘉義市獲配疫苗數量有限，市長黃敏惠呼籲中央疫苗配送一次到位。（圖／嘉義市政府提供）

另為貼心服務長者，嘉義市疫苗接種特約計程車推出3.0升級版，服務內容稍微調整，包含採跳表計費，每趟嘉義市政府負擔80元，其餘車資使用者自付；本市列冊之低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約搭乘特約計程車，免收自行負擔費用；本市身心障礙者預約搭乘復康巴士接種疫苗，免收費；預約時間自每日上午8時30分至下午5時30分。有搭乘需求者，可洽特約計程車預約電話：0976-157695、0979-115729、0979-115731，及復康巴士預約電話：05-2771030、0972-161873。

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