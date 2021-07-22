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補助40變100元！張博揚小兒科診被停發疫苗　51字公告嗆：人心自現

▲▼ 張博揚小兒科診所。（圖／圖／翻攝自Facebook） 

▲張博揚小兒科診所又公告，會把預約疫苗給打完。（圖／翻攝自粉專）

記者劉維榛／綜合報導

新北張博揚小兒科診所因打疫苗收取200元掛號費，被衛生局通知停止配發疫苗。稍早，張博揚醫師突然把「停止配發疫苗」的文章下架，如今又公告「預約疫苗注射登記已滿，本院會照常服務，且依新模式進行哦！」

本站報導《被停止配發疫苗！診所「臉書文多2個字」藏玄機　網狂打衛生局氣炸》，還原事件始末，張博揚認為，陳時中說的40億預算是原本一針一百的預算，哪有那麼多預算去補掛號費呢？無奈21日結果揭曉，「陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。」

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張博揚不滿表示，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。

結果今日上午，張博揚因「逆時中」付出代價，粉專突然發文「因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約的朋友請速與新北衛生單位聯繫。」

▲▼新北一家診所遭片面停止配發疫苗。（圖／翻攝臉書）

▲該文章已刪文。（圖／翻攝自粉專）

不久後，衛生局給予說明，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

而下午疫情記者會上，陳時中坦言，這段期間接種量大，獎勵辦法也確實不合理，宣布將行政費用補助從40元調升至100元，獎勵補貼依照施打等級也有調升。

▲▼疫苗相關費用。（圖／指揮中心提供）

▲診所疫苗補助與獎勵。（圖／指揮中心提供）

至於有些診所沒配合被宣布不給予疫苗，已預約的民眾怎麼辦？陳時中則說，地方政府根據現有的辦法，去做地方政府應該做的事情，現在調高相關行政費用也希望大家能參與更熱烈一點。

如今張博揚已悄悄把「停止配發疫苗」的文章下架，目前最新公告表示，「風雨飄搖，人心自現，下週承蒙大家肯定，預約疫苗注射登記已滿，本院會照常服務，且依新模式進行哦 #叮咚抄水表哦！」

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