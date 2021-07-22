雙北本土確診再回雙位數！陳時中：清零確實困難

記者周姈姈／台北報導

三級警戒期限7/26即將到來，在這之前台灣每日本土確診數起伏不定，而今（22）日又新增30例本土，雙北確診又再度出現雙位數。對此，指揮官陳時中表示，雙北要完全清零確實很困難，但相對的不明感染源也變少，希望盡快把疫調做好，就越能控制好疫情。

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例（其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月20日累計公布14,255位確診個案中，已有12,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。

對於今日確診又出現雙位數，指揮官陳時中於下午記者會表示，雙北要完全清零確實困難，但相對的雙北不明感染源也越來越少，群聚也越來越少，這裡面很多都是原來不管家戶或是在同一個群體所衍生的，希望盡快把疫調做得越完全，才能把疫情控制越好。

