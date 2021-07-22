本土案例2個月降至雙位數！陳時中吐內心話：大家壓力都很大

記者張乃文／台北報導

自本土疫情爆發以來，已歷經近2個月的時間，除了個案數降低，7/26也有望降級。指揮中心指揮官陳時中也吐露心聲，「大家壓力都很大」，從一開始認為要降至百例內有困難，到現在漸漸地控制到50例以下的範圍，但整體依舊不敢大意，仍要十分謹慎，將防疫強度跟疲勞都注意到，才能撐得久。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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本土案例今雖新增30例，相較於前兩天個案數較多，不過，陳時中說，整體依舊在控制中。同時，被問到這段時間以來的心情，他也分享，「大家壓力都很大」，從起初認為要控制在100例以內，非常困難，但到了現在也漸漸在50例以下的範圍，疫情達到一定程度的控制。

「但我們不敢鬆懈！」陳時中表示，近來觀測國際狀況，前一、兩個月看似控制住，不過，現在卻往上走得非常快，相當擔心是不是出了什麼問題，像是越南、英國等國家，疫情有再起的現象，因此沒有人敢講「一定把它控制住了」。

陳時中提到，縱使我們要將警戒降級，也會採取緩步下降，整個戰略會有預防措施和注意事項；另外，也盼望提升應變能力，預防有什麼地方出狀況時，反應時間也可較快，疫情比較不會變那麼大，還是一句話，「防疫疲勞跟防疫強度，這兩個都要注意才能撐得久」。