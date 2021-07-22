診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

記者洪巧藍／台北報導

國內從6/7起，民眾到合約醫療院可免費接種新冠疫苗，不過新北市有診所逆時中堅持收取200元掛號費，並且批評中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中打算賴帳，基層醫療協會也批評被強迫不能收取，僅有40元補貼已經比過去一般疫苗接種少。指揮中心指揮官陳時中今日表示，這段期間接種量大，獎勵辦法也確實不合理，宣布將行政費用補助從40元調升至100元，獎勵補貼依照施打等級也有調升。

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

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▲疫苗相關費用。（圖／指揮中心提供）

陳時中回應，這一段時間疫苗施打量大，整體接種率提高，也增加醫療院所負擔，可能也會排擠其它行政作業，根據醫師公會、醫師公協會反應，用給40元，和原本的掛號費差距過大，因此將行政費增加為每人次100元，處置費維持每人次100元。

至於獎勵費用原本是超過1000人給予3萬，考量有些醫療院所規模沒那麼大，一個月要打這麼多會有困難，但規模不是那麼大的醫療院所也相當重要，因此增加1個等級，超過500人給予1.5萬。

至於是否回溯，何時開始實施？陳時中說，若要回溯這有困難，原則上就是今天正式宣布，但何時開始實施將與公協會討論後再對外公布。