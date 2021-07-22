被停止配發疫苗！診所「臉書文多2個字」藏玄機　網狂打衛生局氣炸

▲張博揚小兒科診所被停發疫苗。（圖／記者許靖騏攝）



記者劉維榛／綜合報導

醫師張博揚槓上陳時中，診所施打疫苗堅持收取200元掛號費，讓張博揚自認問心無愧，「若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是零」，如今下場GG，被無預警停止配發疫苗。網友眼尖發現，診所粉專19日曾預告7月20至23日休診，強調「周末再戰」，如今文章悄悄多出2字，暗藏玄機。

「本診所從第一針開始就有收掛號費！」張博揚小兒科診所21日怒嗆官方，表示以往診所施打流感疫苗，一針會補助一百元，行之有年，大家行禮如儀，「哪知柯P嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費！」

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張博揚接著抱怨，但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法，陳時中說的40億預算是原本一針一百的預算，哪有那麼多預算去補掛號費呢？無奈21日結果揭曉，「陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。」

長達1300字的抱怨文中，張博揚想強調的是，「今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。明天會降臨到誰身上，真的讓人不寒而慄」，張博揚也坦言，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。

如今「逆時中」代價曝光，今日上午張博揚粉專緊急公告，「因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約的朋友請速與新北衛生單位聯繫。」

消息曝光後，網友湧入大罵，甚至狂打衛生局沒答案而氣炸，「帥啊！醫師～基層醫療真的可割可棄啊」、「要小心一點喔，搞不好又像禾馨一樣開始檢查消防安全設備之類的」、「完全不合理啊⋯苦的是民眾」、「剛打了一個小時的新北市衛生局電話，回覆尚未有結論」。

有網友也眼尖發現，粉專19日的一篇PO文，曾透露「打疫苗真的出乎意料地累，但是很高興能服務到許多老朋友，休息四天（7/20－7/23），周末再戰」，如今文末卻多出「不了」2字，而查看編輯時間是昨晚10點左右，與「逆時中」文章是同一小時內發文，似乎是醫師早有預感會出大事。

▲臉書文多出「不了」2個字藏玄機！（圖／翻攝粉專）



對此，衛生局說明，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

至於診所稱收取費用是依據合約內容，衛生局補充，確實一開始簽訂的合約是可以收取掛號費，但那是在中央尚未宣布全台打疫苗免收掛號費之前，中央發函後，已提醒診所按照中央政策，大多數的診所也都配合，僅少數診所一開始仍繼續收取掛號費，經衛生局提醒配合中央後，就沒有再收取費用。